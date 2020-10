Olegario M. Moguel Bernal: EE.UU., una importante parada en el “superciclo” electoral

Ver, oír y contar

Cuando Ángel Trinidad leyó en el Diario esta perla: “El presidente de la gente”, enarcó una ceja e intentó recordar en qué novela de García Márquez o Vargas Llosa leyó similar, rotunda frase. No logró recordarlo, pero no tuvo duda que una expresión de ese cuño se ajusta a cualquier república bananera.

La sorpresa brotó al descubrir que aludía al presidente de la que pomposamente se autonombra la tierra de las libertades, el paradigma de la democracia, el país más poderoso del mundo. Una frase bananera desempolvada durante la campaña electoral en Estados Unidos le sonó a término peregrino a Ángel Trinidad.

“El presidente de la gente”. ¿De qué gente? ¿A quiénes busca llegar Trump haciéndose llamar así?, se preguntó.

Dentro de tres días se celebrará la gran elección que decidirá si continúa ocupando la silla “el presidente de la gente”, el que quiere hacer grande de nuevo a su país. Hoy es huésped de la Casa Blanca el mandatario quizás más populista, que no popular, que ha tenido ese país en los tiempos modernos.

Simpatías aparte, el comportamiento atrabiliario, intolerante, echado para adelante y cerril de Donald Trump es muy del agrado de un gran trozo del electorado. También simpatías aparte, es paradójico que, siendo un sujeto marrullero, bravucón y poco tolerante, es el único presidente republicano en la historia reciente que no ha declarado una guerra abierta. Lo hicieron los dos Bush, padre e hijo; Reagan, y hasta Nixon, quien, aunque no declaró la guerra, le tocó un buen tramo de Vietnam. Las guerras de Trump han sido verbales: Corea del Norte, el muro fronterizo, China… Esa verborrea, sus confrontaciones orales, su lenguaje abierto poco alineado con el que se habla en los pasillos del Congreso, su participación en eventos populares antes de ser presidente —lucha libre y un programa de TV que hizo exitoso— han hecho que no pocos le endilguen el calificativo de populista, cosa que llama la atención en un país que se ha dedicado a descalificar a líderes de otros países que cuadran con ese perfil.

La gran elección de este martes reviste no solo la enorme importancia que de suyo tiene elegir al presidente de la potencia mundial, sino también la de estar enmarcada en lo que se ha llamado el “superciclo” electoral en el Continente, que arrancó el domingo 18 pasado en Bolivia y concluirá en Chile en noviembre de 2021, para un total de 13 elecciones en América, siete de ellas presidenciales. Se incluyen, por supuesto, las de medio término en México, el 6 de junio, para elegir diputados federales, gobernador en 15 estados y alcaldes y diputados en 13 entidades, entre ellas Yucatán.

Cardumen

Pareciera que los países somos un cardumen que se mueve al vaivén de la corriente política. En este sentido, América ha sido un laboratorio interesante. Para no ir más lejos, las independencias de los países latinoamericanos fueron parte de una misma corriente, un grito de libertad que aprovechó un momento histórico en la Península Ibérica y recibió la influencia de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos.

Luego vinieron las revoluciones y los golpes de Estado, que en no pocos casos convirtieron a los libertadores en dictadores. Más adelante la dictadura del capital y el intercambio de mercancías sentaron sus reales en la región. Y ahora asistimos a una ola de populismo con diferentes matices, que van desde luchas por mantener la hegemonía comercial hasta bloqueos a la inversión privada local y extranjera.

Y es en estos momentos políticos cuando en las campañas surgen calificativos como “El presidente de la gente”, como Ivanka Trump llama en actos de campaña a su padre.

Bolivia

La interrogante es, después de las elecciones en Bolivia, el referéndum en Chile y las elecciones de este martes en Estados Unidos, ¿qué corriente política se definirá en el Continente en lo que resta del “superciclo”?

Para Daniel Zovato, director regional de IDEA Internacional y especialista en política en América Latina, “si los electores caen en la tentación de elegir a quienes proponen soluciones fáciles a problemas difíciles, Latinoamérica arriesga otra década perdida en lo económico”. Esta declaración fue hecha por el doctor Zovato a la periodista Amanda Marton Ramaciotti, quien la reproduce en un interesante artículo periodístico que publicó este mes en El Mercurio de Chile.

La entrega editorial salió de las prensas antes de los comicios presidenciales en Bolivia. Hoy sabemos que Luis Arce, candidato del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y correligionario del ex presidente Evo Morales, ganó las elecciones, lo que representó el regreso al poder del gobierno de izquierda, calificado por muchos como populista.

Chile

En el “superciclo”, también de gran relevancia fue el plebiscito en Chile, el domingo pasado, para optar por una nueva constitución. El 77.9% votó a favor, con participación del 60% del padrón.

Como liderazgo es influencia, veremos cuánto influyen en la región las elecciones en Bolivia, el plebiscito en Chile y, sobre todo, los comicios en el vecino del norte.

Y surge otra pregunta, sobre todo después del caso chileno: ¿El esperado reacomodo de fuerzas ideológicas representará también un impulso a la idea de replantear una nueva Constitución política? Una mayoría en el Congreso federal y en los estatales, en el caso de México, puede ser un paso en caso de pretender pasar a la historia con una medida de esta naturaleza. En nuestro país están dadas las condiciones y, además, tenemos un presidente que anhela pasar a la historia como transformador.

Después de leer los análisis y el panorama continental, Ángel Trinidad se pregunta el significado de “populista”. También en las páginas del Diario encontró la respuesta, en información sobre en las campañas en EE.UU. El contrincante de Trump, Joe Biden, sin mencionar nombres, arrojó luz sobre el tema al advertir que: “Una y otra vez, a lo largo de nuestra historia hemos visto charlatanes, estafadores y falsos populistas que buscan jugar con nuestros miedos, que apelan a nuestros peores instintos y usan las costras de nuestras heridas más antiguas para su propio beneficio político. Aparecen cuando la nación ha sido golpeada de la manera más fuerte y cuando somos más vulnerables”.

Por eso al pueblo le encantan los populistas: se presentan como dice Biden.

Ángel Trinidad cerró el Diario, suspiró y clamó: “Veremos en este ‘superciclo’ cómo se alinean los astros de la política en el Continente, en México y en Yucatán”.— Mérida, Yucatán

