Olegario M. Moguel Bernal: La cada vez más vigorosa olimpiada electoral

Ver, oír y contar

Dos eventos de naturaleza similar se celebrarán el próximo año: los Juegos Olímpicos y las elecciones de medio término.

Son más parecidos de lo que se cree. Si bien no en las mismas latitudes, pues aquéllos serán en Japón y éstas en México, lo cierto es que guardan similitudes, la menos importante es que ambos se realizarán a mediados de año.

Los comicios en México, que a decir del INE serán los más grandes de la historia por el número de cargos en juego, tendrán lugar el primer domingo de junio. Los Juegos Olímpicos arrancarán poco más de un mes después, el 23 de julio, y terminarán el 8 de agosto.

Las elecciones serán las más grandes en la historia del país, rebasando a las de 2018. Hace dos años se eligió, además de presidente de la República, a senadores, diputados federales y nueve gobernadores. En 2021 serán 15 mandatarios estatales.

Aquel año se renovaron 972 diputaciones locales, esta vez serán 1,073, y se eligió a 596 ayuntamientos, poco más de la cuarta parte de los que serán elegidos el próximo año: 1,926.

En cuanto a la situación sui géneris de los Juegos Olímpicos poco falta decir: debieron celebrarse este año y por el Covid-19 fueron pospuestos. Únicamente habían perdido su rigurosa cita cuatrianual por las cancelaciones de los juegos de 1916 en Berlín, por la Primera Guerra Mundial, y 1940 y 1944, en Helsinki y Londres, respectivamente, por la Segunda.

Si bien los Juegos Olímpicos son la cita atlética, esta fiesta marca el fin y el principio del ciclo conocido como Olimpiada, período de cuatro años entre unos juegos y otros. Por única ocasión esta vez será de cinco años, si el Covid no dice otra cosa. La Olimpiada, pues, sirve de preparación para que los atletas lleguen a punto a la justa olímpica.

Y aquí viene la segunda y más importante analogía entre ambos eventos: en política se ha alcanzado la misma dinámica que en las olimpíadas, cosa que en el caso deportivo se aplaude y en el político se lamenta.

El ejercicio del poder se ha convertido en una Olimpiada, es decir, en el lapso que ocurre entre una elección y otra. Desde cualquier silla, desempeñar el gobierno en México es un período de preparación para lo que en cuestión cívica, social y política se ha tornado en el momento cumbre: las elecciones.

Menos se cree

Ejercer cualquiera de los poderes, lo mismo en su dimensión horizontal (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que vertical (Federal, Estatal y Municipal), se ha vuelto la preparación para los siguientes comicios. Mientras más se empeñan los titulares de los poderes en subrayar que sus decisiones no están tomadas con fines electorales, menos creíbles son.

Entre otros daños colaterales, este comportamiento está llevando a la extinción del valioso ejercicio de la oposición partidista; se ejerce con miras a las elecciones cuidando no hacer olas para no quedar fuera de la foto (Fidel Velázquez dixit), y no en crear verdaderos contrapesos al poder. La oposición partidista tiende a ser menos venerable y valiente, y más agachona.

En el México de hoy, cuando más se necesitan contrapesos para edificar una mejor ciudadanía:

Se legisla pensando en las elecciones.

Se crean partidos políticos sin importar ideologías pensando en la elección.

Se medra con el erario pensando en la elección.

Se medra con la mente del pueblo pensando en la elección.

Se posponen o cancelan decisiones difíciles pensando en la elección.

Las que se toman, se hacen con tiento excesivo y pies de plomo pensando en la elección.

Se anuncian estadios aun en medio de una pandemia pensando en la elección.

Se posponen gravámenes pensando en la elección.

Se promueve una aberración legal como una encuesta para enjuiciar a expresidentes pensando en la elección (remitirse al punto cuatro de este listado).

Se hace la rifa de un avión sin avión con recursos que no provienen de la venta de ningún avión pensando en la elección (ídem).

Se impulsa a funcionarios pensando en la elección.

Se desplaza a funcionarios pensando en la elección.

Se denosta, asedia y amenaza al buen periodismo pensando en la elección (remitirse de nuevo al punto cuatro).

Se manejan términos ambiguos y vacíos como “vamos bien”, “estamos mejor”, “un éxito”... pensando en la elección (¡uf! de nuevo al punto cuatro).

Se maneja una crisis sanitaria pensando más en la elección que en la salud del pueblo…

Y así, ad infinitum. La olimpiada electoral, cada vez más vigorosa, continúa su ciclo.— Mérida, Yucatán.

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia