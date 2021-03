Olegario M. Moguel Bernal: Sufrir me tocó a mí en esta vida

Ver, oír y contar

Decían Los Solitarios: “Sufrir me tocó a mí en esta vida”. Y esa canción debiera ser el himno del Atlas.

Mucho que aprender tienen de Atlas los políticos en México, en especial los de oposición. No es alusión al titán que sostiene el mundo con su poderoso físico, menos lo es al atlas geográfico. La referencia es al equipo de fútbol, que no es campeón desde 1951. Sí, desde hace 70 años. O sea, puro sufrir de su afición.

El hecho funesto y a la vez divertido —excepto para los azules— de que Cruz Azul no sea campeón de liga desde hace más de veinte años es cosa de chamacos si se le compara con el Atlas. Y, aun así, el club tapatío tiene una de las aficiones más fieles de México, acaso la más.

Ser aficionado suyo es un orgullo constante y un dolor permanente, un sabor agridulce que habita en las profundidades del alma. En la era pre-Covid, oleadas de seguidores atiborraban el Macrobús cada quince días hasta la estación Monumental donde se bajaban para entrar al ídem Estadio Jalisco, su casa, a ver jugar al Atlas, a sabiendas que el resultado más probable sería una derrota.

En dos frases se resume su orgullosa esencia: “Nosotros sí somos de Guadalajara”, en referencia a que sus vecinos, las Chivas, en realidad no tienen su estadio en esa ciudad, sino en Zapopan, municipio conurbado. La segunda frase es una perla: “No lo entenderías”, responden a la pregunta obligada: ¿por qué le vas al Atlas si nunca es campeón?

En efecto, es poco menos que imposible entender por qué tiene tanta y tan fiel afición el veterano club. Como un amor maldito, tal arraigo ha ido de una decepción a otra dentro y fuera de la cancha, la más reciente cuando pasó a propiedad de Grupo Salinas. Molesta, dolida por ese movimiento, ni así renunció la afición al club. Lo dicho, su lema debiera ser aquella vieja canción de Los Solitarios. O, como canta el tango “Nostalgias”, de Cadícamo, el Atlas “más que amor es un sufrir”.

Aventuramos que la pasión por el equipo no tiene como propósito principal verlo ganar un título, pues ser el mejor no necesariamente equivale a alzar el trofeo; más importante que eso es el solo hecho de decir: “Soy del Atlas”.

La voz popular, de hecho, dice que si el Atlas llega a ganar un título perdería aficionados. Todo esto no significa no buscar el triunfo, ni derrotismo, menos aún mediocridad. El equipo tiene grandes logros recientes que ningún otro club ha alcanzado: ellos formaron en sus fuerzas básicas a dos de las más grandes figuras del fútbol actual: Andrés Guardado y Rafa Márquez, dos históricos nacionales e internacionales. Además, la afición atlista tiene el poco envidiable “honor” de ser la autora del grito que ha puesto a México al borde de la descalificación en la mesa: el de “¡Eeehhhh pu…!”, cuando el portero rival despeja el balón.

Fiel seguidor de los Pumas de la UNAM, Germán Dehesa decía que “Ser puma es un acto de esperanza, es una profesión de fe, es una larga paciencia, un prolongado estoicismo entre unas cuantas alegrías, es un grito que se ahoga y, para peor, ser puma es irrenunciable”. ¡Y vaya que es así! El que esto escribe, puma irrevocable, lo sabe. Pero de esa paciencia, estoicismo, de esas pocas alegrías, nadie conoce más que el aficionado del Atlas.

El Atlas, pues, debería ser una escuela para muchos políticos, lo mismo consolidados que aspirantes y, sobre todo, partidos políticos.

En los últimos veintitantos años, en México el objetivo de los políticos parece ser obtener el título, ganar la corona. Desde que se dieron cuenta que el PRI no era invencible, todos buscan el poder. Nada de malo tiene aspirar a ello. Lo preocupante es que, el no ganar, pareciera que los convierte en políticos o partidos de segunda categoría, cuando, como la afición del Atlas, el no ganar no debe hacer mella en ellos o en su grupo. Se busca el poder por encima de cualquier otro objetivo, cuando los partidos parecen haber perdido de vista que el ejercicio de ser oposición es tanto o más importante que el ejercicio mismo del poder.

La oposición es un elemento indispensable no solo del Estado sino del ejercicio de gobierno, porque éste será según el tamaño de su contrincante. En la medida que uno se empequeñezca, el otro se agiganta… y eso crea monstruos. La oposición debe ejercer su papel con fuerza, inteligencia, de manera consolidada y dueña de la tribuna. No de forma agachona.

No pocas medidas gubernamentales que se han tomado son impopulares en algunos grupos, como los empresariales, y éstos dirigen sus críticas en un ciento por ciento al gobierno o al partido en el poder, pero parecen perder de vista que la oposición ha renunciado a jugar un papel serio y defensor de intereses de sus representados. No solo eso, sino además felicitan a los legisladores de oposición cuando votan contra las medidas gubernamentales adversas, y denuestan a aquellos que votan a favor. Bien hecho por criticar y alzar la voz.

Pero ¿cuándo se alza esa voz para preguntar, cuestionar y exigir, que no felicitar, a los representantes de oposición sobre qué hicieron por defender su causa, qué batalla libraron, con cuánta fiereza? ¿Agotaron todos los recursos para frenar imposiciones? ¿Qué más hicieron aparte de la tribuna y lanzar palabras que más bien son llamados a misa, para quien las quiera oír…? Y, sobre todo, ¿ahora qué van a hacer para luchar contra esa causa con la que sus representados están inconformes?

La representación popular debe ser una lucha feroz, permanente, 24/7 y sin cuartel. Parece que decir “voté en contra” justifica el trabajo legislativo de la oposición.

Hoy, más que nunca antes, México necesita, exige una oposición fuerte, sólida y aguerrida… no dócil, temerosa de asomar la cabeza para que no se la pateen a la primera oportunidad de buscar un próximo cargo de elección popular. Hoy parecen jugar al “calladitos se ven más bonitos”, al “no me muevo para no dejar de salir en la foto”, en apego a la vieja sentencia de Fidel Velázquez.

¡Qué daño le hace a México una oposición débil! ¡Qué daño le está haciendo! Entre otras cosas, porque eso no construye una ciudadanía fuerte, exigente, sino dócil al mandatario. Y aquel que trate de romper esa docilidad, se encuentra huérfano de representantes.

Ser oposición es oficio de tiempo completo, una tarea que debe enorgullecer a los simpatizantes del propio partido y alcanzar el reconocimiento genuino de los otros grupos políticos.

Ejemplos en México hay muchos, pero todos parecen haberse quedado en el siglo pasado.

Confiamos que del próximo proceso electoral salga una oposición sólida, seria y genuina. Para que no sigamos como la afición del Atlas.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia