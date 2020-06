Pablo de Jesús Poot Dzul: Elijo el camino para conocerlo

Semana del Seminario

En la etapa del Curso Introductorio el lema que nos acompañó en el primer módulo de formación fue “Jesús ¿Quién eres tú?”.

Lo primero que vino a mi mente fue precisamente eso, conocerle a Él, pero nunca imaginé encontrarme con Jesús fuera un gran reto para mí y para todos mis hermanos que decidieron vivir esta experiencia.

Y es que la búsqueda de Cristo y el encuentro con Él nos llevó a un proceso de conversión al que todos estamos llamados.

Una de las cosas que más me ha costado escuchar es qué quiere Dios de mí, lo que en muchas ocasiones no me ha permitido ser dócil para responder a la invitación que Cristo me ha hecho.

Después de haber pasado algunos meses en esta casa de formación ya puedo dar testimonio de que las esperanzas, fruto del encuentro con mi Señor, son mucho más grandes que todos mis planes. Lo menciono con gran alegría porque el encuentro con Cristo me lleva a una conversión que no es obligatoria, cabe aclarar.

Todas estas experiencias me han hecho querer optar de forma libre por una vida de felicidad donde no todo es color de rosa, pero dentro de las dificultades, encuentro fuerzas en Aquel que me ha llamado a este camino.

He comprendido que esperanza no significa que todo llegue del cielo sino que todos los días lucho por encontrarme con Cristo vivo en los demás y hacer lo que Él me pide todos los días.

Me siento animado con las palabras de san Pablo en su Carta a los romanos: “Y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Rom 5, 5).

Es una primera parte del camino la que apenas he recorrido, pero he encontrado grandes esperanzas en pequeños pasos, si no fuera por gracia de Dios no hubiera tenido la fortuna de haberlos dado, aunque también una breve parte viene de mí, pues Dios ha propuesto y he tratado de estar atento a lo que Él me pide.

A partir de esto mi vida ha tomado un rumbo distinto: Cristo me ha enseñado a valorar a mi prójimo, amar a mi familia, valorar mi vida, a no rendirme ante las adversidades del mal y sobre todo a saber que tengo un Padre que me ama y que lo único que nos pide es ser felices.

Seminarista del Curso Introductorio San Pablo