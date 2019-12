Padre de la esclavitud política

¡López!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“En el curso de la próxima generación, creo que los amos del mundo descubrirán que el condicionamiento infantil y la narcohipnosis son más eficaces como instrumentos de gobierno que los garrotes y los calabozos, y que la avidez de poder puede satisfacerse tan cabalmente si mediante sugestión se hace que la gente ame su servidumbre como si a latigazos y puntapiés se le impone la obediencia”.—Aldous Huxley, filósofo y escritor británico

El apellido López ha sido maldecido, una y mil veces, durante el transcurso de la historia de México, porque el nombre que sigue al nombre de pila de una persona y que se transmite de padre a hijo ha significado principalmente traición. ¡Traición al pueblo! ¡Traición a la democracia! ¡Traición a la patria! Pero, lo peor, es que la historia resurgió, y resurgió en la actualidad, violando nuestro pasado escrito con sangre para lograr nuestra independencia, ofendiendo nuestro sentido de conciencia, frenando el progreso de la educación, matando a miles de compatriotas y vapuleando nuestro espíritu emprendedor.

El hombre de la Cuarta Transformación, de apellido López, entregó la soberanía de México a Estados Unidos. Aún no termina el año y millones de mexicanos somos testigos del incremento de la vulnerabilidad de nuestra nación, tanto en el interior como en el exterior, sometidos a una “dictadura perfecta”, agresiva y corriente, pero sumisa al vecino del norte. No le ha importado desprestigiar la investidura presidencial, ya que carece de visión, educación y preparación para entender lo que significa verdaderamente ser presidente de una nación. Valiente contra su pueblo (para él no hay sociedad civil) y cobarde contra su superior (él lo llama amigo y lo trata con respeto).

Todo para cumplir su obsesión de más de 20 años de ser presidente de México. Por la insaciable necesidad de poseer y ser poseído, y dominar a la muchedumbre objeto de su obsesión. ¡Lo logró! A costa de dos conceptos fundamentales para la identidad y el progreso de un país: la independencia y la soberanía. Él no deja de burlarse de la sociedad. Por cierto, desde su residencia: Palacio Nacional. Y durante las mañanas de los días laborales, porque los fines de semana está con el “pueblo bueno y sabio”. Ni ve, ni oye a la sociedad. Tampoco al otro pueblo, el que no ha recibido apoyos o ha sido desplazado por los proyectos o la violencia irracional del sexenio.

Para la historia de México, por cierto, en muchas ocasiones distorsionada, Antonio López de Santa Anna fue “protagonista” de los desastres y, sobre todo, inconsistencias de una nación que se encontraba en bancarrota; mientras que Estados Unidos disponía de una industria creciente.

Otro personaje de la historia lo fue José López Portillo, cuyo “protagonismo” originó el final de la prosperidad de México, a pesar que juró defender el peso como un perro y terminó como un “perro chillón”, llegando a ser calificado como un megalómano.

La historia de México vuelve a repetirse en la persona de Andrés Manuel López Obrador, quien de manera inepta y cínica no “vendió” una porción de la geografía nacional ni mucho menos “devaluó” el peso, sino “cedió” toda la geografía nacional y “condicionó” el peso a los intereses políticos, económicos y sociales de Estados Unidos.

¡Traidor!

México es el “muro” de Estados Unidos. Las instituciones de seguridad están al servicio de Estados Unidos, no de México. La política económica de México está sujeta al “humor” de Estados Unidos. El ejercicio comercial está condicionado a la indicación de Estados Unidos, no de México. La política exterior es decidida precisamente en el exterior, en Estados Unidos, no en México.

El condicionamiento infantil y la narcohipnosis son más eficaces como instrumentos de gobierno, que los garrotes y los calabozos. La avidez de poder puede satisfacerse tan cabalmente, si mediante sugestión se hace que la gente ame su servidumbre como si a latigazos y puntapiés, se le impone la obediencia.

En el señor López son “enaltecidos” a su máxima expresión lo maquiavélico, lo megalómano y lo timador, para generar un desastre.

Un verdadero “padre de la esclavitud política”.

¡López!.— Cozumel, Quintana Roo.

Periodista

