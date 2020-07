Pandemia y educación

¿Triunfo de la virtualidad?

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

De nuevo, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció esta semana severas medidas de restricción a la movilidad social, las cuales derivan del agravamiento de la pandemia provocada por el Conavid-19.

Compartimos la pertinencia de estas disposiciones del Ejecutivo, excepto en dos casos: la llamada “ley seca” —está demostrado que no contribuye en nada a los propósitos que se persiguen—, y desde luego en el asunto del “toque de queda parcial”, por atentar contra las garantías individuales consagradas en la Constitución General de la República.

Por otro lado, recién se dio a conocer una proyección del Conacyt con respecto al comportamiento del Covid-19 para los próximos meses, revelándose en dicho informe que la curva nacional de contagios podría terminar hasta junio de 2021 y que 15 entidades federativas —incluido Yucatán— aún no llegan al pico de contagios, por lo que se estima que los yucatecos llegaríamos al final de la epidemia hasta mediados de agosto de 2021.

Las consideraciones anteriores nos mueven nuevamente a la reflexión sobre el impacto estremecedor que ha tenido y seguirá teniendo la emergencia sanitaria en la economía, la cultura, la convivencia social y el contexto familiar.

De nuevo me referiré a los efectos desestabilizadores que la pandemia ha tenido sobre el sector educativo, en el cual desde hace varios meses se prescribió la suspensión de todas las actividades presenciales, con el objetivo fundamental de proteger la salud tanto de los niños, adolescentes y jóvenes, como de los docentes y demás personal de apoyo a la educación.

Y aunque parezca una verdad de Perogrullo, es evidente que el repentino adiós a la presencialidad significó en un principio la interrupción abrupta de la docencia vis a vis, donde los actores del acto pedagógico pueden interactuar de manera libre y fecunda en el proceso enseñanza-aprendizaje, trastocándose así la socialización de los sujetos implicada en el propio quehacer educativo.

En el caso del nivel de educación superior en el que nos desenvolvemos, con el fin de la presencialidad se dislocaron otros procesos académicos, como la evaluación de los aprendizajes y competencias, las tutorías, las reuniones colegiadas, las prácticas profesionales, el servicio social, la investigación y los exámenes de grado, así como todas las actividades inherentes a la gestión directiva e institucional.

Por fortuna, poco tiempo duró la etapa traumatizante en la que el impacto inicial de la contingencia sanitaria casi nos paraliza. Más temprano que tarde, los responsables de la formación de las nuevas generaciones tomamos conciencia de que bajo ningún concepto podíamos permitir que un microscópico e infernal ente detuviera en el tiempo nuestro quehacer institucional, que tiene una enorme trascendencia social, política y cultural.

Salidos ya del azoro, un tanto atónitos y en medio de múltiples incertidumbres, directivos, docentes y estudiantes comenzamos a idear y establecer mecanismos de comunicación oportuna para continuar atendiendo los procesos académicos que estaban en suspenso, afectándose injustamente los legítimos derechos de nuestros usuarios a los que servimos.

Para reactivar nuestra delicada encomienda con nuevos bríos y de cara a la emergencia sanitaria, acudimos con creatividad e imaginación al uso efectivo de una de las creaciones más maravillosas del ser humano: las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), que si bien ya estaban presentes en el quehacer educativo, en las circunstancias presentes cobraron una utilidad verdaderamente inconmensurable.

Ante los sombríos pronósticos respecto a la pandemia, las autoridades educativas han expresado que la vuelta a la presencialidad en los establecimientos escolares es inviable en el corto y mediano plazos, pues para que éstos se abran nuevamente tendríamos que estar en semáforo verde.

Por tanto, se concluye que todos debemos prepararnos para vivir en la llamada “nueva normalidad”, que implicará tanto el uso dominante de las plataformas digitales y demás recursos tecnológicos, como el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios cuando se tengan algunas actividades de carácter presencial.

¿Ha triunfado la virtualidad sobre la inaccesible presencialidad en el caso de la educación? ¿Hasta qué punto los recursos tecnológicos pueden suplir las innegables bondades que ofrece la interacción directa de los principales actores de la educación? ¿Hasta cuándo volverán a llenarse de vida los centros educativos para que fluyan los ríos de energía que suelen desplegar las nuevas generaciones en su formación y en la construcción de sus sueños y utopías?

Ciertamente estas interrogantes requieren reflexiones profundas ante los impactos adversos de una pandemia que, desafortunadamente, se ha instalado para largo tiempo en nuestro estado.

P.D. Hace casi 30 años don Carlos R. Menéndez Navarrete me abrió generoso las páginas del Diario, en las que siempre he tenido absoluta libertad para expresarme en mis colaboraciones. Afable y sencillo, don Carlos me recibió en varias ocasiones en su impecable y sobrio despacho de la Dirección, que siempre estaba con la puerta abierta. Platicábamos fluidamente en torno a la situación del estado y sobre mis preocupaciones educativas y políticas. Descanse en paz el auténtico adalid de un periodismo plural, crítico, consecuente y comprometido con las causas de la democracia, la verdad y la justicia. Mil gracias don Carlos, aquí seguimos.— Mérida, Yucatán.

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán