Para enfrentar el problema de liquidez

Confusiones y deficiencias contables

Fernando Ojeda Llanes (*)

Uno de los principales problemas en las empresas es no saber dónde se encuentra su dinero cuando no tienen su contabilidad al día o de plano la contabilidad solo la utilizan para efectos fiscales y cumplir sus obligaciones, no tienen los elementos de información para saberlo. Algunos empresarios que no tienen sus sistemas contables por lo general hacen sus cálculos mentales y piensan que su empresa está ganando dinero porque ven que tienen saldos en su banco, pero cuando sucede un problema de crisis como la que estamos viviendo actualmente, empieza a escasear y se inicia una investigación para saber qué ha sucedido.

Existen grandes tratados de normas de información financiera y buenos libros sobre finanzas y contabilidad que se refieren a las deficiencias contables, pero como es costumbre, en forma coloquial, sin tanto tecnicismo, me refiero a lo que sucede en el ambiente empresarial.

Como inicio, no deben confundirse utilidades con el flujo de efectivo, son dos cosas totalmente diferentes; se pueden tener altas utilidades y poco dinero en el banco o viceversa, grandes pérdidas y dinero en el banco. Las empresas realizan un porcentaje alto de operaciones a crédito, compras, ventas inversiones y, por lo tanto, no hay movimiento de dinero hasta que exista el flujo respectivo; esto se refiere a circular el dinero o, lo que es lo mismo, se cobren y paguen los créditos respectivos, según su naturaleza de activo o pasivo, respectivamente.

En escritos anteriores he mencionado que aquellas empresas que llevan contabilidad pueden reportar en su estado de resultados, por ejemplo, una utilidad de dos millones de pesos y en su cuenta bancaria solo tienen cien mil pesos, ¿dónde se encuentra la diferencia de un millón novecientos mil pesos que no aparecen en el banco? Si se hace un análisis del flujo de efectivo podrán darse cuenta de que podría encontrarse en cuentas por cobrar a clientes, en inversiones de mercancías o inventarios, en compra de equipo y no precisamente en el banco o en inversiones bancarias.

Las operaciones de crédito no siempre son a favor, hay en contra cuando se compran mercancías a crédito con proveedores, cuando se recibe dinero prestado de los bancos, cuando los accionistas entregan aportaciones; éstos son otros conceptos que deben estar o están incluidos en la contabilidad y, obviamente, por su naturaleza no forman parte del resultado del ejercicio.

Lo peor que puede suceder es que al no tener una contabilidad adecuada y la empresa esté sufriendo pérdida, en tanto el sistema de flujo de efectivo esté en acción, es decir, cobrando las cuentas, alargando el pago de los pasivos, alargando la compra de mercancías, vendiendo de contado, siempre se tendrá dinero en efectivo en la cuenta bancaria; pero en el momento que haya una detención por algún motivo de las operaciones de la empresa, el dinero empieza a faltar porque se tienen que seguir pagando sueldos, gastos fijos, los clientes dejan de pagar, los acreedores presionan para que se les pague, los impuestos tienen que pagarse, las autoridades fiscales presionan, entonces es cuando se dan cuenta de que han sufrido pérdidas y las desconocían.

Asimismo, como he mencionado en otros escritos, hay empresas que solo llevan su contabilidad con base en efectivo, o sea, que no registran los créditos recibidos y otorgados, de tal manera que su contabilidad se convierte en un estado de entradas y salidas de efectivo; en este caso, la utilidad reportada en el estado de resultados debe ser igual a su saldo de bancos, pero adolece de que no cumple las normas de información financiera; por lo tanto, si tiene utilidades o pérdidas, éstas no están correctas porque no toman en cuenta otros activos y pasivos que su contracuenta puede ser de resultados. Tienen deudas pero no saben en qué momento serán exigibles y cuando lo son, no tienen el dinero suficiente para hacerles frente.

Es clara entonces la diferencia entre un flujo de efectivo y los resultados de la empresa. En tanto el dinero tenga circulación dentro de una economía creciente, se contará con él para administrarlo de acuerdo con las operaciones, la contracción de la economía hace que deje de circular y se resiente su falta en las operaciones de la empresa, esto se denomina problema de liquidez.

Una empresa que tenga altas pérdidas pero tiene circulación de dinero porque está operando, pensemos qué sucedería si deja de operar y tiene que liquidar su negocio o, mejor dicho, cobrar sus cuentas, vender sus activos y pagar sus pasivos; de dónde tomará su faltante de dinero cuando sus desembolsos son mayores que sus entradas debido precisamente a sus pérdidas acumuladas. Su quiebra es evidente.— Mérida, Yucatán.

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas