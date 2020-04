Para que mejore México

Sugerencias

Mario Correa Ponce (*)

En estos días de intensa calma, he tenido tiempo para trabajar desde casa mediante el envío de correos electrónicos a clientes y proveedores, para armar los planes que tenemos para cuando esta pesadilla termine, para leer, escuchar buena música y platicar con mi familia, amigos y compañeros de trabajo gracias a la tecnología que permite las videoconferencias.

Y he tenido tiempo para reflexionar sobre lo que México necesita para realmente mejorar y no seguir oyendo las mismas promesas de campaña. Son los mismos temas para todos: la pobreza, la inseguridad, etc.

En las cercanías de un nuevo proceso electoral, para que México mejore tenemos que aplicar algunas de las siguientes consideraciones:

Empecemos por los políticos. Les pido que dejen de verse como simples competidores. Si gana la elección el PAN, al tomar posesión los panistas sacan a todos los priistas y viceversa, aunque sean buenos elementos, y los sustituyen con personas que los apoyaron en la campaña, aunque no tengan la mínima idea del puesto, total esto se aprende.

Lo peor es que muchas veces no tienen ni la capacidad ni el perfil y cuando empiezan a aprender ya se terminó la gestión. Y a empezar de nuevo el cuento de nunca acabar.

Otro de los males es el bajo nivel de educación. Los candidatos se aprovechan de la gente con menos preparación y les compran el voto. Esto es aprovecharse de la ignorancia y de las necesidades de los más pobres. Se olvidan de una enseñanza clave de Jesús: Lo que hagas por el más pequeño de mis hijos, por mí lo estás haciendo.

Otros puntos a considerar deben ser la honradez, el amor al país y la empatía con el pueblo.

Que en estos días forzados de reflexión Jesús nos ilumine para ser mejores y pensemos en los más necesitados. Esta vida no es eterna y nos debemos ganar el boleto para el cielo. Gracias al Diario que me da la oportunidad de compartir estos mensajes, espero sean para bien de los lectores. Con afecto y agradecimiento.— Mérida, Yucatán.

mario.correa@marcotrade.com.mx

Empresario

Síguenos en Google Noticias