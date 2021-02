¿Participar o no participar?

Ver, oír y contar

Olegario M. Moguel Bernal (*)

La invitación llegó a finales de noviembre pasado. Habíamos asistido en años anteriores a la presentación del Índice de Desarrollo Democrático para México, con aterrizaje en Yucatán, siempre en calidad de espectadores o cronistas.

Esta vez, el capítulo Yucatán de la Unión Social de Empresarios de México, que ha hecho suyo el tema para dar luz a la sociedad sobre el comportamiento del país y el Estado en la medición de la democracia, nos invitaba como participantes en el foro de análisis posterior a la presentación.

Las exposiciones de años anteriores fueron siempre enriquecedoras y, además de la seriedad que revisten, ésta se acrecienta por las agrupaciones que le dan respaldo: la Fundación Konrad Adenauer, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (Cepos), la misma USEM y el Instituto Nacional Electoral. La elaboración y presentación del estudio corre a cargo de la firma consultora PoliLat, cuyo director, Jorge Arias, ha sido cada año la voz e imagen presentadora. Esta vez, aun con la pandemia, no sería la excepción.

Con estos antecedentes, la invitación lucía tentadora. Pero la duda prevalecía: en el medio periodístico uno está acostumbrado a narrar los hechos, no a ser parte de ellos; a exponerlos, tratar de explicarlos si fuera el caso, pero siempre detrás de la libreta, la grabadora o la cámara. Nunca delante.

Por fortuna hay siempre a quiénes acudir en busca de orientación, de modo que, tras mucho meditar, el invitado decidió recorrer los cafés matutinos del norte de Mérida y no le fue difícil encontrar a la persona cuyo consejo buscaba.

—Don Leopoldo Ricalde y Tejero —saludó al llegar a la pequeña terraza del café donde el personaje saboreaba un expreso cortado mientras leía la sección Local del Diario.

—Apolinar, aunque te cueste más trabajo —replicó.

—¡Ah caray! Di por hecho que Polo era por Leopoldo.

—Pues nunca des las cosas por hecho, muchacho. Y menos en política. Bien sabes tú que nada hay escrito y que lo imposible se puede volver posible.

—En primer lugar, gracias por lo de “muchacho”. En segundo, es usted el mismo de siempre, todo lo vincula con la política… Y es precisamente por eso que vengo a verle. Por un tema que es la madre de la política: la democracia.

—Dirás la hija, pues no hay concepto más amplio que la política. La democracia es solo uno de sus muchos retoños, a veces la más recatada o la más decorosa, y en ocasiones la obscena de la familia. O peor aún, pero me reservo para no decir palabras altisonantes.

El recién llegado puso al tanto a don Polo Ricalde y Tejero de la invitación recibida y sus dudas.

—La voz de la prensa no se puede, no se debe acallar en una nación que aspire a consolidar la democracia —sentenció—. ¿Piensas no aprovechar la oportunidad y quedarte callado? Y no me salgas con que no son instituciones reconocidas las que convocan…

—No, de eso nada. Ya le dije cuáles son y coincidirá conmigo que tienen prestigio.

—Salvado ese punto, ¿qué te frenaría? Sólo tu cabeza dura, porque se te presenta una excelente oportunidad de plantear temas torales relacionados con la construcción de ciudadanía y apuntalamiento de la democracia desde el ejercicio de la prensa. ¿Acaso no lo hacen todos los días?

—Desde luego que sí.

—¿Y crees que no hace falta decirlo con apertura? ¿O piensas que todos entienden el papel de la prensa libre en la construcción de la democracia, y tan lo entienden que no es necesario explicárselos?

—Pues la verdad, si uno lo ve así...

—¿Y de qué otra manera? No hay nada qué pensar. Pocos, muy pocos hacen esa reflexión. Todos jalan agua para su molino en nuestro Yucatán, que es sólido en democracia y seguridad, pero ¿qué tanto contribuyen a ello o cuánto meditan a qué se debe? La mayoría dan por sentadas estas condiciones y creen que son parte del paisaje.

—“Parte del paisaje”, me gusta esa frase… si participo la usaré.

—¡Y dale contigo! Aún estás pensando si participas… Aprovecha para exponer que la prensa siempre debe jugar el papel de contrapeso sin importar quién ni de qué color ocupe los pasillos del poder. Solo así el periodismo contribuirá a su papel de constructor de ciudadanía y piedra angular del fortalecimiento de la democracia.

—Caray, don Polo. Debería estar anotando sus palabras.

—¿Sabes qué es la oposición extraparlamentaria? Si no lo sabes, estúdialo. Sólo te diré que está creciendo con fuerza en el país. Y uno de los papeles de los medios de comunicación es darle voz, de lo contrario nadie los escucharía y el silencio puede ser dañino lo mismo porque el mensaje no llega a los receptores indicados que por el hecho de que puede convertirse en hartazgo y crispación social.

—Entonces hay que darles voz a todos los opositores.

—¡Cuidado, cuidado… yo no he dicho eso! La prensa también debe ser tamiz de las demandas sociales, porque publicarlas es legitimarlas.

—El papel del periodista —continuó don Polo— es incómodo para el poderoso, pues le representa la voz que no quiere oír, le muestra los problemas que no quiere ver o peor aún, quiere ocultar. Que un gobernante arremeta contra medios de comunicación serios, que los minimice, intente ridiculizarlos o monte en cólera por alguna publicación que no fue de su agrado, muestra el escaso grado de madurez democrática de ese mandatario.

—¡Vaya!

—En una democracia madura, el gobernante debe entender que el periodismo crítico es su mejor aliado en la tarea de construcción de ciudadanía y consolidación del desarrollo democrático. Cualquier esfuerzo en sentido contrario no hace sino solidificar el totalitarismo y el gobierno unipersonal, que no institucional.

—Caray, don Polo. Me ha convencido usted. Aprovecharé la invitación y participaré en el foro. Qué bueno que vine a conversar con usted. Siempre me da mucha luz.

—Y tú siempre logras que se enfríe mi expreso cortado. Así que no te quito más tu tiempo… sigue tu camino.

(En https://bit.ly/3rOcyf9 puede leer las reflexiones del foro, también publicadas anteayer jueves en las páginas de la sección Local del Diario).— Mérida, Yucatán.

