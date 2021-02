Pedro Cabrera Quijano: ¡Fuera máscaras en Mérida!

La estación

Desde que tomaron posesión en 2018, muchos políticos y servidores públicos del patio corrieron al Pasaje Emilio Seijo para comprar sus accesorios. Se probaron los distintos antifaces, collares, lentejuelas, chaquiras y pelucas para las carnestolendas del poder.

Desde entonces, nos horroriza cuando se cae la máscara de alguno de los personajes prefabricados por la mercadotecnia electoral. Repudiamos el cambio de colores y de comparsas en eterna adoración al Momo de las Elecciones. Su verdadero rostro asusta, la ambición sin medida, bajo o nulo autocontrol, la ausencia del espíritu de servicio, el oportunismo.

La realidad se ha encargado de desnudar el rostro público con su pandemia, sus inusitadas lluvias o sus climas extremos —del “calors” a la “heladez”, como las nuevas generaciones llaman a los registros máximos y mínimos—. Con casi todos los rostros al desnudo no hay liderazgos sociales.

La lealtad es un principio elemental de vida. Las máscaras esconden rostros de políticos incapaces de guardar fidelidad a principios, doctrinas y posturas. La incongruencia personal, la diferencia entre la grandilocuencia en la comunicación pública y los vicios en el actuar privado.

Los que un día fueron verde, blanco y rojo, enemigos jurados de los blanco y azul, en un perverso hechizo de tintas, se han mezclado con el malva, el naranja, el verde en sus tonos ecológico y turquesa. Para todo hay gusto, para todo hay mercado, lo vemos en una clase política mexicana que ha edificado un imperio con base en acuerdos privados.

Ayer, como Diario de Yucatán nos informa en la sección Local, el Ayuntamiento de Mérida anunció la cancelación total del Carnaval, incluso en su versión digital. ¿Qué harán con su vestuario los aspirantes a las diputaciones y regidurías que estarán en juego el próximo 6 de junio?

Esa cancelación oficial desactivó el capítulo más reciente de la telenovela política local, que llevó a las redes sociales el enojo de los cibernautas por el dinero que se invertía en el formato digital del reinado de Momo.

La Comuna justificó que la propuesta digital inyectaría dinero a la economía local, al comercio y la comunidad artística, inactiva desde hace diez meses por el Semáforo Epidemiológico. La tendencia mediática respondió que ese dinero se debería reorientar a programas de salud y reactivación económica.

Ante esa petición, el alcalde Renán Barrera Concha instruyó a los regidores atender el tema del presupuesto previamente aprobado para esas actividades, a fin de fortalecer la salud y mitigar los inconvenientes de la pandemia. Habrá una sesión extraordinaria para el ajuste presupuestal del Comité Permanente del Carnaval de Mérida.

Por congruencia, la sociedad debe exigir ahora a los partidos políticos lo mismo: que reorienten el gasto del carnaval virtual Elecciones 2021. Para bien o para mal, ya son profundamente conocidos los mismos de siempre que están en busca del próximo cargo de elección popular. No necesitan invertir en millonarios disfraces de piel de oveja.

Los meridanos necesitan intubación, una inyección artificial de movilidad urbana. Urgen líderes a la altura de la nueva realidad, con visión social y empresarial capaz de reactivar la economía meridana, la cual ejerce su fuerza centrífuga hacia los 105 municipios restantes.

Estamos inmersos en una nueva realidad que exige tomar ya acciones en materia de movilidad urbana. No hacerlo es condenar a varias generaciones a la acelerada pérdida de su calidad de vida. Me explico: es inaceptable para cualquier economía emergente que la fuerza laboral dependa de un servicio de transporte público caro y deficiente, que vive a expensas de un millonario subsidio manejado con discrecionalidad.

Es triste constatar que, por ejemplo, abordar uno de esos autobuses amarillos, de fraccionamientos populares que conforman el megapolígono Ciudad Caucel-Las Américas-Francisco de Montejo (la zona donde los vientos de la pandemia alcanzaron la velocidad necesaria para transformarse en el ciclón Covid-19) al Centro Histórico, representa perder hora y media de vida. Y un lapso similar en el regreso.

La salud pública seguirá en riesgo sin una profunda reforma de ese servicio público, tanto en lo sanitario como en lo económico.

No en vano Japón enseñó al mundo que lo más valioso en esta vida es el tiempo. No los bellos diamantes, no los lingotes de oro. lo más valioso es cada nueva oportunidad de respirar. Con esa filosofía de vida, se comprende porqué para las personas con una alta disciplina el peor insulto es la impuntualidad.

Ante el arribo de la inversión internacional no podemos mermar la calidad de vida de nuestro equipo de trabajo. Para comprender esta reflexión, abandonen un día la adicción al volante, al aire acondicionado y la música en sonido estéreo. Tenemos dos opciones: pagar las altas tarifas dinámicas de los taxis de plataforma digital o abordar las unidades del transporte colectivo. Usted escoge.— Mérida, Yucatán.

pedrocabreraq@hotmail.com

Empresario