¿Pensión aun sin divorcio?

Después de continuas peleas y discusiones Juan le informa a Ana que quiere darse un “break” en su matrimonio.

Acordaron separarse un tiempo, en lo que él decide si desea continuar casado; para esto Juan se salió de la casa y ahora vive con sus papás.

Cuando Ana le pregunta si desea divorciarse, Juan dice que “lo va a pensar” y en esa decisión postergada llevan ya 6 meses viviendo separados, sin divorciarse.

Con el correr de los meses a Ana le es cada vez más difícil satisfacer por sí sola las necesidades del hijo menor que procreó con su todavía esposo sin el aporte económico que daba cada quincena y por lo cual se pregunta si es necesario promover el divorcio para que su hijo tenga acceso una pensión alimenticia por parte de su padre.

Pues bien, contrario a la creencia más común, para que los hijos e incluso la mamá que ya no tenga medios para subsistir tengan acceso a una pensión alimenticia, no es necesario divorciarse.

La madre del menor puede promover un procedimiento llamado “Dilencias de jurisdicción voluntaria”, a fin de que el juez determine una pensión alimenticia provisional, en lo que se tramita con posterioridad el divorcio. Una vez admitida la solicitud, previamente el juez debe girar oficios al centro laboral, IMMS o la Secretaría de Hacienda, a fin de conocer los sueldos y percepciones del padre para que con base en la capacidad del padre y la necesidad de los hijos y de la esposa, de ser el caso, fije el monto de la pensión.

Recibidos los informes y demás datos requeridos, el juez debe señalar fecha y hora para que la interesada pueda acudir en compañía de los testigos ofrecidos. En dicha audiencia el juez debe recibir y, en su caso admitir, las pruebas necesarias para acreditar la necesidad de percibir la pensión y la capacidad económica de quien debe de darla.

El juez procederá al interrogatorio de los testigos presentados por la parte interesada en obtener la pensión, especialmente cuando el que debe dar la pensión no tiene un trabajo fijo y se requiere acreditar de qué forma obtiene sus ingresos.

Una vez desahogadas todas las pruebas, el juez emitirá la resolución correspondiente en esta misma audiencia o en un posterior.

La resolución que emita el juez es de ejecución inmediata. Lo anterior significa que durante la tramitación de algún procedimiento de apelación, el obligado deberá seguir con el pago de las pensiones alimenticias decretadas por el juez en el procedimiento.

Si usted pasa por una situación similar y decide no “pelear” una pensión alimenticia para sus hijos porque “no la necesitan” o porque “ no quiere nada de él”, debe saber que el derecho a recibir alimentos no es renunciable ni negociable.

Por lo que es su deber moral emprender la acción legal pertinente para que sus hijos reciban la pensión que les corresponde, independientemente si ha decidido divorciarse o no.

Hay muchos casos de mujeres que tienen hijos menores de edad que se desisten de hacer el esfuerzo legal para obligar a los padres a cumplir con su obigación de aportar para el mantenimiento de los niños.

