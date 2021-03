Pensiones en México: una nueva realidad

René Alberto Martínez Domingo (*)

“El futuro no es ya lo que solía ser” —Arthur C. Clarke

A la mayoría que nació en los años 80 y creció en los 90 nos decían nuestros padres la siguiente frase: “Estudia mucho para conseguir un buen trabajo y posteriormente, cuando tengas 60 años, puedas jubilarte/pensionarte, para vivir tranquilo el resto de tu vida”.

Desafortunadamente, esta frase no es aplicable en la actualidad, debido a diversos problemas financieros que afronta México, así como el resto del mundo, que han hecho modificaciones a las legislaciones en varios países.

No cabe duda que el sistema de pensiones en México, así como en el mundo, ha cambiado de una manera muy drástica y, desafortunadamente, los beneficios que otorgaban las legislaciones anteriores, antes de su derogación o abrogación, en comparación con la actualidad se han reducido o inclusive han desaparecido.

Tales cambios se debieron a que el crecimiento de las pensiones públicas en México han sido explosivo durante la primera década del siglo XXI. Actualmente, existen más de cuatro millones de pensionados de más de 105 sistemas públicos de pensiones. La inmensa mayoría de estos sistemas pensionarios no están fondeados, esto es, no tienen fondos para cumplir con este compromiso.

La seguridad social se concibió inicialmente como un instrumento de protección de la mueva clase trabajadora industrial. Su razón fue proteger a las nuevas clases obreras que surgieron con la industrialización de los países europeos.

Con la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a principios del siglo XX, surgió el concepto de seguridad social como se conoce en México, mismo que vincula la protección social a la relación formal del trabajo.

En el sistema jurídico mexicano, el artículo 123 de nuestra Carta Magna señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley.

El Congreso de la Unión, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A) entre los obrero jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo (la persona física o moral como patrón); y B) Entre los poderes de la Unión y sus trabajadores (el gobierno federal como patrón).

Ahora bien, el 17 de febrero del año en curso la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis con número de expediente 200/2020, con el tema “Pensión por jubilación. Determinar si para cuantificar su monto debe aplicarse la Unidad de Medida y Actualización, o bien, el Salario Mínimo” siendo el ministro ponente el Lic. Javier Laynez Potisek, quien elaboraría el proyecto de dicha contracción.

Antes de profundizar un poco sobre el tema de la citada contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados, se considera pertinente recordar que la Unidad de Medida y Actualización (UMA) fue creada con forme al decreto publicado el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

El propósito del referido decreto fue convertir la UMA como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previsto en las leyes federales, de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.

Tal beneficio se vio reflejado en el pago de las diversas multas a las cuales, como ciudadanos, podemos ser acreedores; sin embargo, hasta ahora, vemos el gran impacto social negativo que conlleva.

Regresando a la contradicción de tesis 200/2020 entre el Primer Tribunal de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cuestión a resolver es la aplicación del artículo 7 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, que es del tenor siguiente:

Artículo 7.— El monto mínimo y máximo de las pensiones serán fijados por la Secretaría, pero el máximo no podrá exceder del cien por ciento del promedio del sueldo básico disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador. Asimismo, el monto máximo de pensión no podrá exceder diez veces el salario mínimo.

Como podrá advertir, estimado lector, el artículo en referencia señala que el monto de máximo de la pensión no podrá exceder de diez veces el salario mínimo, lo cual para el Issste es interpretado como “diez veces la Unidad de Medida y actualización”; en números la diferencia es significativa, pues aplicando las UMA’S el resultado sería $869.2 pesos diarios, mientras que en salario mínimo sería $1,417 pesos diarios; siendo una diferencia mensual de $16,434 pesos.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió dar la razón al Primer Tribunal de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región bajo el argumento (de este último) que el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas en materia de desindexación del salario mínimo, se desprende que de los propios transitorios generaliza y reitera que a la fecha de entrada en vigor del Decreto, la Unidad de Medida y Actualización se entenderá para todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales y del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores.

En el sentido que si bien la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley para determinar el Valor dela Unidad de Medida y Actualización se advierte que en la utilización de la UMA no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización; tal razón no quedó expuesta en el cuerpo legal del marco normativo, por lo que en su interpretación no pueden introducirse elementos no incorporados en el texto de la disposición legal de que se trate, esto es, lo señalado en la exposición de motivos.

No cabe duda que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis en comento, marcó una nueva realidad al pensionado del Issste; una realidad desfavorable para muchas personas pensionadas por dicho Instituto y que, desafortunadamente, será un criterio más que marca el fin de un sistema de pensión insostenible para el Estado mexicano.

En mi opinión, no comparto lo resuelto por la Segunda Sala, pero estoy de acuerdo con las palabras del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando expresó los siguiente: “Las sentencias de los juzgadores no podrán agradar a todos, pero en ellas están los fundamentos y motivos que sirvieron como base para tomar su decisión y que deberán ser respetadas conforme al estado de derecho en el que vivimos”.— Mérida, Yucatán.

Contador Público, abogado y maestro en defensa administrativa y fiscal. Exfuncionario de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán