Pequeños grandes pasos

La victoria de Joe Biden

Antonio Salgado Borge (*)

El sol ha salido en Estados Unidos. Joe Biden alcanzó los votos electorales necesarios para llegar a la presidencia. Además, el Partido Demócrata podría terminar recuperando el Senado, aunque esto todavía está por definirse.

Hasta hace algunos meses, este escenario hubiese sido festejado con bombo y platillo por cualquiera que repudie a Donald Trump o a su presidencia. Sin embargo, la inminente llegada de Biden a la Casa Blanca ha sido recibida con amargura incluso por parte de quienes rechazan el trumpismo.

En este artículo revisaré las razones detrás de este amargo recibimiento y mostraré que no se sostienen.

Electorado republicano.

Una de las razones para recibir el eventual triunfo de Biden con amargura es que, a pesar del pésimo desempeño de Trump, el margen de la victoria del candidato demócrata sería corto. En este sentido, el reclamo es que no haber “arrasado” en las elecciones muestra su incapacidad de convencer al electorado republicano.

Empecemos distinguiendo que una cosa es triunfar inobjetablemente en una elección democrática y otra, muy distinta, es arrasar en esta elección. Numéricamente, el triunfo de Biden es inobjetable y no depende de unos cuántos votos en un solo estado; por ende, no hay forma limpia en que Trump y los republicanos se lo arrebaten de las manos. En contraste, arrasar hubiese implicado barrer a los republicanos del mapa y llevarse todos los estados realmente disputables -es decir, los que no se encuentran entre los estados llamados “rojos”.

Pero la expectación del arrase no corresponde con la realidad. Para ver por qué, empecemos notando que arrasar hubiese requerido convencer a muchísimas personas que se identifican como Republicanas a votar este año por el Partido Demócrata. Dado que la mayoría de la gente vota con base en las posiciones de sus candidatos sobre asuntos específicos, y no con base en la persona postulada, para lograrlo Biden hubiese tenido que asumir posiciones con el potencial de aglutinar a demócratas y republicanos.

El problema es que 84% de las personas que se identifican como republicanas no creen que el cambio climático sea grave, 89% dicen que el manejo de la pandemia no influyó en el sentido de su voto y 76% considera que la situación económica actual en Estados Unidos es excelente o buena. ¿Cómo puede una agenda centrada en contener la emergencia climática, en atajar con seriedad la pandemia y en la redistribución de recursos convencer a quienes consideran que estos asuntos son irrelevantes?

A lo anterior tenemos que sumar que en Estados Unidos, la forma en que se entiende la realidad está determinada por líneas partidistas. Esto es, Demócratas y Republicanos ven la realidad desde lentes distintas.

Por ejemplo, mientras que 9 de cada 10 personas que se identifican como republicanos aprueban el desempeño de su presidente, entre quienes se identifican como demócratas 9 de cada 10 lo reprueban. Esto no es todo, casi la mitad de la población dijo sentirse o preocupada o asustada —sí, asustada— si gana el rival de su candidato.

¿Cómo podía Biden convencer a los electores necesarios para “arrasar” en este contexto? Lo que sí pudo hacer el candidato demócrata es convencer a una parte suficiente del electorado que votó por Donald Trump de votar por otro candidato este año.

Electorado demócrata

Alguien podría replicar que lo anterior es cierto, pero que también lo es que la agenda de Biden ni siquiera “inspiró” al electorado demócrata, como lo hubiese hecho, por ejemplo, Bernie Sanders. Me incluyo entre quienes hubiesen preferido a Sanders que a Biden -—aunque mi candidata favorita era Elizabeth Warren—, pero eso no me impide ver que esta objeción parte de una lectura que no aprecia el reto de inspirar a un electorado diverso.

Mientras que la base de Trump es primordialmente conformada por hombres blancos que no viven en las grandes ciudades, los Demócratas tuvieron que incorporar a afroamericanos, latinos de distintos orígenes y personas blancas con educación y, a la vez, buscar arrebatar a Trump algunos electores que votaron por él hace cuatro años

Para no haber “inspirado” a su partido, Biden no lo hizo nada mal como candidato. Aunque los votos siguen contabilizándose, es seguro afirmar que el demócrata tendrá diez millones de votos más que Hilary Clinton en 2016. Además, tendrá casi cinco millones de votos más que Trump este año y será tanto el ganador de la elección con la participación más alta desde 1900 como el candidato más votado en la historia de Estados Unidos.

En este sentido, Biden sacó adelante el trabajo para el que fue contratado. Desde la campaña de Clinton fue crítico del abandono del Partido Demócrata a los estados del Midwest, esto es, las entidades que conforman el “muro azul” que bordean los grandes lagos: Michigan, Wisconsin y Pensilvania.

Biden levantó la mano como el precandidato capaz de recuperar estos estados sin perder a la base de su partido en el camino. Todo parece indicar que, viniendo de atrás en todos los casos, Biden lo ha logrado. ¿Minimalista? Probablemente. ¿Funcional? Seguramente.

Diferencia alguna

Finalmente, se ha comentado que, en un contexto como el descrito arriba, una eventual presidencia de Biden no representará diferencia alguna. Esto es, que lo visto en campaña es una muestra de que, por moderado, el próximo gobierno estadounidense no solucionará sus problemas de fondo.

La versión “dura” de este argumento postula que “Trump y Biden son lo mismo”. Esta idea evidencia una pésima capacidad de distinguir diferencias o una nula voluntad para hacerlo. Desde luego, Joe Biden y muchos de sus aliados no son intachables y verán por los intereses de su país —como cualquier gobierno—. Pero esto no les vuelve “lo mismo” que Trump.

El actual presidente estadounidense ha saboteado los intentos internacionales de atajar la crisis climática; ha promovido la separación de niñas y niños inmigrantes de sus padres; ha exacerbado el racismo y el odio en Estados Unidos y en el mundo; ha revertido victorias de la comunidad LGBT, ha empoderado milicias de nacionalistas blancos; ha reducido reservas ecológicas; ha puesto en peligro a periodistas -e incluso ha callado ante el asesinato de uno en la embajada de Arabia Saudita en Turquía- ha evadido impuestos; ha permitido que su país sea un desastre en materia de salud. Biden no ha hecho nada de esto durante su trayectoria y es esperable que no lo haga como presidente. Trump y Biden, como casi todas las personas, tienen cosas en común, pero no son lo mismo.

Por si hicieran falta evidencias, en este proceso electoral Trump se ha encargado en subrayar el abismo que le separa de Biden. Y es que el presidente de Estados Unidos está intentando hacer trampa a la vista de todos.

Por una parte, el presidente empuja esfuerzos legales para que votos enviados por correo no sean contados. Incluso hay quienes, como Eric Trump, sugieren que el presidente debería aprovechar un mecanismo legal que permitiría a los congresos controlados por el Partido Republicano reemplazar a los consejeros electorales que se deriven de la elección por consejeros favorables a su causa. Por la otra, sabedor de que los electores que simpatizan con el Partido Demócrata votarían en altísima proporción por correo, desde el inicio de su campaña, Trump alertó a sus simpatizantes, sin fundamento que se preparaba un fraude en este tipo de voto. Ahora alimenta esta teoría de conspiración, y la ira de sus seguidores, asegurando que hay boletas “sembradas” o ilegales. ¿Son Trump y Biden iguales? Ni de lejos.

La versión “suave” del argumento de que Biden no hará diferencia alguna como presidente apela a su moderación como evidencia de que no está capacitado para generar el cambio que Estados Unidos requiere. Esto es, que para arreglar a ese país se necesita más que civilidad o decencia.

Este argumento toca un punto importante: la presidencia de Biden tiene el enorme reto de atajar las causas económicas, sociales y mediáticas que han permitido el surgimiento del Trumpismo. También tiene la responsabilidad de proceder legalmente y no dejar impune ningún crimen cometido durante el gobierno del actual presidente. En este sentido, el cambio debe venir desde arriba.

Si embargo, el estilo moderado y parco de quien muy probablemente será el próximo presidente estadounidense no le descalifica para este trabajo. Basta con considerar la eficiencia de los pequeños pasos de Biden tanto en la campaña presidencial como en la precampaña de su partido para notar que estamos ante una persona capaz de articular, sin aspavientos, a los sectores progresistas necesarios para lograr metas trascendentales y a los conservadores suficientes para materializarlos.

Conclusión

El eventual triunfo de Joe Biden no debería decepcionar a quienes repudian el trumpismo. Todo parece indicar que el candidato demócrata habría tenido la fuerza suficiente para lograr un triunfo que sería inobjetable.

Su estilo discreto, moderado y minimalista no tendría que ser visto como una debilidad. Estamos ante un hombre probadamente capaz de venir de atrás dando pequeños pasos como individuo, que terminan siendo grandes pasos para su causa.

Y, considerando la agenda que implica, su causa es de la mayor importancia para Estados Unidos y para el mundo.— Edimburgo, Reino Unido

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)

Fuentes

1.https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/results-president.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styln-elections-2020®ion=TOP_BANNER&context=election_recirc

2.https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/results-senate.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styln-elections-2020®ion=TOP_BANNER&context=election_recirc

3.https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2020/nov/05/us-election-2020-live-results-donald-trump-joe-biden-presidential-votes-arizona-nevada-pennsylvania-georgia

4.https://www.nbcnews.com/politics/2020-elections/exit-polls

5.https://edition.cnn.com/election/2016/results/president

6.https://www.bbc.com/news/election-us-2020-54783016

7.https://edition.cnn.com/election/2020/exit-polls/president/national-results

8.https://aristeguinoticias.com/0511/mundo/detengan-el-conteo-exige-trump/