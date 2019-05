Renuncia en el IMSS

Eduardo R. Huchim (*)

Clínica T1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mérida. Es noche.

Llega a Urgencias una anciana de 86 años con problemas digestivos, renales y cardíacos. La lleva su hija, trabajosamente, en silla de ruedas.

Tras varias horas de espera, al fin un médico la revisa y dice que su situación es delicada, pero no de gravedad. Le ponen una bata, la canalizan, empiezan a suministrarle suero y la abandonan en un pasillo, en su silla rodante. No es inhumanidad. Es, sencillamente, que no hay camas. Como ella, decenas de pacientes saturan los pasillos.

Pasan las horas y no hay camas. La anciana le dice a su hija que se siente muy mal. Su cara triste y su rictus de dolor no generan lástima. El personal de Urgencias no se da abasto, es demasiado el trabajo, es demasiado el dolor, no hay vertiente para la compasión. No es que sean insensibles los médicos y enfermeras, es que no pueden hacer nada.

Amanece y no hay camas. Las que se desocupan porque los enfermos mueren o son dados de alta, son pronto ocupadas por nuevos pacientes que llegan en extrema gravedad.

La hija y el hijo que llegó en la mañana están desesperados porque ven a su madre apagarse. Un cardiólogo pasó, la revisó y dijo que debe descansar, dormir. ¡Valiente descanso en una silla de ruedas!, piensan los hijos. Llaman a parientes, amigos, hacen gestiones ante las autoridades… pero no hay camas.

Llega nuevamente la noche. La desfalleciente anciana lleva ya más de 24 horas en la silla de ruedas porque no hay camas. Temiendo lo peor, los hermanos deciden sacar a su madre del pequeño infierno hospitalario. Ya saben que necesita atención cardiológica, nefrológica, diálisis. Firman que la retiran bajo su responsabilidad y se van con el dolor a cuestas, con el sufrimiento físico de la anciana y la angustia propia porque están conscientes de que moverla puede ser mortal y no disponen de recursos para llevarla a un hospital privado.

Se van en medio de la noche…

Sabe de lo que habla Germán Martínez Cázares cuando en su carta de renuncia a la Dirección General del IMSS menciona los “pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes”.

El episodio narrado no es el único ni el peor. Otros casos terminan en la muerte del paciente y son muchas las historias de enfermos que llegan con un padecimiento y contraen otro por contaminación, por descuido, porque los cansados médicos y enfermeras cometen errores en el manejo y tratamiento de los pacientes.

La historia de la anciana yucateca es una entre cientos que ocurren todos los días en hospitales y clínicas del IMSS, del Issste y en muchos otros centros hospitalarios públicos. Dicho sea de paso: esa saturación pone en entredicho la racionalidad de la eliminación de los seguros de gastos médicos mayores de los servidores públicos. ¿No habría sido más sensato que el gobierno y los beneficiados los pagaran a partes iguales en vez de mandarlos a aumentar la saturación?

Ante desatenciones y deficiencias de la seguridad social, uno se queda pensando ¿Y los derechos humanos? ¿Y la Cuarta Transformación? Ciertamente, el actual sexenio heredó del frívolo y corrupto Enrique Peña Nieto un desmadre de gobierno como le llamó Tatiana Clouthier o un toro viejo y reumático como ha dicho AMLO. Pero ahora el problema es de los herederos.

Es obvio que el sector Salud debe tener prioridad, junto con el combate a la pobreza y a la violencia. Es obvio que no deben regateárseles recursos a la salud de la población. Si bien el Presidente ya habló de sustitución, la renuncia de Martínez Cázares debiera ser rechazada, y armonizada la relación IMSS-Hacienda, teniendo presente la fama autoritaria de los tecnócratas hacendarios que, al decir del dimitente, pretenden “controlar en exceso esos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS”.

Importa recordar que el IMSS es uno de los grandes logros de los gobiernos posrevolucionarios y su partido, por más que también deberían responder por el estado de corrupción e insuficiencia en que sumieron al instituto.

Y al gobierno de AMLO le toca sanar, no empeorar, a la enferma seguridad social del país. Y, aunque nadie es indispensable, seguramente podrá hacerlo con más eficiencia con Germán Martínez que sin él.— Ciudad de México

