Placer por violentar

¡Ocaso!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“Los grandes espíritus siempre han tenido que luchar contra la oposición feroz de mentes mediocres” —Albert Einstein, físico alemán

Andrés Manuel López Obrador no cesa de exhibir y violentar la vida nacional. ¡Lo disfruta! Disfrutar es un placer a costa de la sumisión de México ante Estados Unidos no nada más transformándose en su “muro”, sino también operando como su “campo de concentración” para mantener a miles de inmigrantes, mayormente centroamericanos, alejados de la “tierra prometida”.

A costa de la brutalidad incesante de la violencia en México. A costa de la vulneración del principio constitucional de la presunción de inocencia, cuando se dan por verdad dichos no acreditados con pruebas o se distorsionan hechos, para propiciar condenas sumarias.

El Hombre de la Cuarta Transformación no acaba de reconocer que prevalece una gravísima situación en Yucatán, al no contar con la cantidad suficiente de gas natural para responder a la demanda de electricidad, cuya problemática amenaza a Campeche y Quintana Roo.

Caída y cerrazón

No acaba de reconocer la caída de generación de empleos hasta un 88%, como sucedió en mayo pasado, con base en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). No acaba de reconocer su cerrazón al mundo porque no acepta otras formas de corrientes políticas, pensamientos, valores, principios y creencias diferentes a las suyas.

México es “rehén” de Donald Trump, a nombre de Estados Unidos, para su relección. México es “rehén” al que insulta, sobaja, amenaza, apalea y viola.

¿En dónde están el orgullo, la creatividad, el corazón y la fuerza de los mexicanos? ¡Los mexicanos! En la mayor parte del mundo hay un mexicano destacando como profesional, como científico, como escritor, como cineasta, como artista, como deportista; aportando ideas para transformarlas en hechos.

Aquí, en nuestro país, a los estudiosos, a los que luchan a diario por su superación, los llaman “corruptos”.

La violencia nuestra de cada día, aumenta. No por culpa del pasado. Por culpa del presente. Bastan dos ejemplos: Claudia Sheinbaum, en Ciudad de México, y Laura Beristain, en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde los asesinatos son reflejos de su descomposición como gobernantes y como políticas. Ambas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). ¡Ineptitud!

Para contrarrestar los problemas nacionales, la manipulación del lenguaje ha sido efectiva para mantener en el “pueblo bueno y sabio” su resentimiento social, porque vivimos en la época de la transformación. No hay verdad, no hay transparencia y no hay participación. Uno acusa. Él mismo juzga.

Desde hace varios días, el caso de la adquisición de la empresa Fertinal, en 2015, ha sido empleado para señalar a exmiembros del Consejo de Administración de Pemex como presuntos responsables del acto. Uno de ellos, Pedro Joaquín Coldwell, también exsecretario de Energía, quien de inmediato emitió su postura a la opinión pública, tomando en cuenta que “la sociedad tiene derecho a estar informada de asuntos de interés nacional como la adquisición de la citada planta de fertilizantes”. Por derecho, la propia autoridad competente tiene que informar de manera directa, puntual y detallada el contenido de las indagaciones.

Solicitud

Pedro Joaquín reiteró su solicitud ante la Fiscalía General de la República para ser citado a comparecer y conocer las acusaciones; al mismo tiempo, para contribuir al esclarecimiento de los hechos. ¿Por qué? Porque a Pedro Joaquín Coldwell lo avalan 45 años como servidor público, sujetando a la ley su conducta. Descendiente de una familia protagonista —en lo político, en lo económico y en lo social— de la vocación turística de Quintana Roo.

Yucatán

En Yucatán, el Consejo Coordinador Empresarial otorga todo su apoyo al gobierno de la República para resolver la situación de emergencia que puede “golpear” a la Península, pero solicita de manera urgente la instalación de mesas de trabajo para actuar en consecuencia.

Basta de apagones masivos. Basta el alto costo de producción de las empresas. Basta de las afectaciones a la sociedad. Basta de incertidumbre. ¡Urge la visión de Estado!

Son necesarias las inversiones. Son necesarios los empleos.

No cerrarse al futuro. Los grandes espíritus luchan contra la oposición feroz de mentes mediocres.

La esperanza está en decadencia. La historia de México ha sido traicionada. ¡Ocaso!— Cozumel, Quintana Roo.

Periodista