Pláticas que no quieres escuchar

Acento de Mujer

Lourdes Casares de Félix

No es necesario ser economista ni estar informada al cien para saber y sentir como está la situación en México.

En el curso de un día común se puede percibir lo que sucede a nuestro derredor.

Hace unos días una amiga me compartía la preocupación de su esposo, quien es fabricante de zapatos y tiene a su cargo a 500 empleados.

No ha habido pedidos y el producto no se está moviendo. La incierta situación que se maneja en Palacio Nacional repercute en la economía. El empresario zapatero se angustia sobre el destino de los trabajadores pues se verá forzado a despedir a una parte de ellos, ya que no hay ingresos suficientes para pagar tantos sueldos ni se puede producir más mercancía cuando todavía hay en existencia.

Ese mismo día fui al supermercado. A la hora de pagar me encontré al gerente y le pregunté si estaban subiendo los precios o era una simple percepción mía. La respuesta fue afirmativa. Le pregunté a qué se debía ya que el dólar no había fluctuado de una manera alarmante. Su contestación fue simple: no está entrando dinero, las ventas han bajado y es una manera de subsistir.

Ya en mi vehículo, un cuidacoches entrado en años me pregunta cómo estoy mientras trata de ayudarme con el mandado. Todavía anonadada con los comentarios del gerente le comparto lo que recién había escuchado. El señor me dice: “es lógico seño, si al empresario le va mal a todos nos va mal, se pierden empleos y no hay con qué comprar, pero esto no lo entiende el presidente”.

Me sorprendió la simple sabiduría con la que este hombre de ropas gastadas me hablaba. Tan sencillo como entender que la gran mayoría de los empleos los proveen los empresarios.

El gobierno emplea a una minoría y no tiene la obligación de generar empleos pero sí de dar oportunidades y condiciones para que los empresarios los puedan generar. Así también debe velar por el bienestar los trabajadores y sus necesidades y evitar abusos y malos tratos.

No necesitamos grandes lecciones de economía ni escuchar datos como el del banco estadounidense Bank of America-Merrill Lynch que dio a conocer que México entra a una “recesión técnica”, esto es que existe una contracción generalizada de la actividad económica que se extiende hasta el mercado laboral, para darnos cuenta que el país está dejando de crecer económicamente.

CitiBanamex baja las expectativas de crecimiento económico para México de 1.2% a 0.9% para 2019. Analistas contemplan con preocupación que el gasto público durante enero-abril fue 6% menor al programado en el presupuesto ya que ven un rezago de alrededor de 110 mil millones de pesos ocasionado por cifras bajas de inversión pública. Esto aunado a la desaceleración en la creación de empleos formales. No hay nada que festejar con el crecimiento del 0.1% reportado por el Inegi advirtió el senador morenista José Narro Céspedes al presidenta López Obrador.

Es evidente que existen otros factores externos que afectan el crecimiento económico, pero la falta de confianza en el gobierno, la inseguridad, la poca claridad en las regulaciones laborales y las continuas críticas y descalificaciones del presidente López Obrador al sector privado no abonan a mejorar las inversiones.

El Plan Nacional de Desarrollo requiere una estructura bien diseñada como bien declaró Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda.

No se puede ir regalando dinero a diestra y siniestra sin rumbo, sin un proyecto sustentable que apoye una independencia económica a través de un quehacer productivo.

“La pobreza se combate con trabajo, no con caridad” afirma Carlos Slim.

La mejor forma de ayudar a los pobres es generando empleo, así se expresó el empresario mexicano más rico de México.

Por supuesto que estas son pláticas que no queremos escuchar. Pero es una realidad. Quisiéramos que la pobreza disminuya pero no parece que estemos en el camino correcto y más vale que se rectifique antes de que haya mayor desempleo.

