Plaza Grande

Una de las funciones del Congreso del Estado es hacer leyes, pero en la maratónica sesión de aprobación del presupuesto quedó demostrado que escribir y aprobar leyes no los obliga a seguirlas. Resulta que en un momento de la sesión, en la proyección que se realizaba apareció la leyenda “esta copia de Windows no es original”, lo que causó comentarios entre algunos asistentes por la ironía de usar un producto “pirata”.

Y hablando de la aprobación del presupuesto estatal, en las últimas horas del año recién concluido, algunas situaciones no pasaron inadvertidas, como el apoyo de cuatro de los 10 diputados del PRI y de los cuatro de Morena (la bancada completa) para sacar adelante el proyecto del gobierno del Estado. Es la primera vez que priistas respaldan un presupuesto de un gobierno panista y los cuatro que lo hicieron fueron: Lila Frías Castillo, Luis Borjas Romero, Warnel May Escobar y Mirthea Arjona Martín. Al final, la votación fue de 15 a favor y 7 en contra. Se da por hecho que hubo una intensa operación política que incluyó al propio gobierno del Estado, los diputados —sobre todo los de oposición—- y otras esferas del poder. Atrás quedaron los constantes señalamientos contra el líder de la bancada priista, Felipe Cervera Hernández. En cuanto al apoyo de los morenistas, parece que va en concordancia con la relación del gobernador con el presidente López Obrador. También llamaron la atención las ausencias, sobre todo de los panistas Manuel Díaz y Kathia Bolio (ésta última sólo estuvo en la sesión final), además de la bancada completa de Movimiento Ciudadano: Silvia López y Milagros Romero, en especial porque fueron parte del bloque de partidos que llevó a la gubernatura a Mauricio Vila Dosal. Al parecer no asistieron a las sesiones porque ya había tomado sus vacaciones de fin de año. Todo parece indicar que hay un cambio en el terreno de juego de la política yucateca, en el que la negociación cobra mayor relevancia.

En la toma de protesta del rector de la Uady, José de Jesús Williams, se notó la ausencia de varias personalidades, entre ellas el alcalde Renán Barrera Concha, que envió en su representación a Julio Sauma Castillo; el presidente del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández, y ocho consejeros estudiantiles. Del segundo se dice que aseguró su presencia pero al final no llegó, lo que generó bromas entre los reporteros de que “se le pegaron las sábanas”.