Plaza Grande

Nos comentan que…

La agenda de Joaquín Díaz Mena, delegado en Yucatán del Programa de Desarrollo del Gobierno Federal, está saturada. Es casi imposible concretar una cita con él y pareciera que sólo se puede platicar con el funcionario si se le “atrapa” en algún evento público. En días pasados el reportero acudió a sus oficinas por información sobre el Censo del Bienestar que realiza el Gobierno Federal, así como datos sobre algunos programas de la anterior Sedesol. Sin embargo, “Huacho” no se encontraba y no hubo persona de su equipo que estuviera autorizada para dar información. Incluso Lydia Quiroz Zavala, subdelegada regional de la zona Mérida, dijo que no estaba autorizada. Después de varios días de búsqueda infructuosa, una persona cercana al funcionario se limitó a decir que el expanista “no estaba autorizado a dar entrevistas”, pero que “Huacho” pondría en su página de Facebook información relacionada con lo solicitado, que podría consultarse en caso de duda.

El fin de semana pasado circuló la versión de que María Eugenia Sansores Ruiz renunció a su cargo de comisionada del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), del cual era además presidenta. El instituto guarda hermetismo sobre el asunto, pero entre personas allegadas a la funcionaria se da como un hecho la dimisión, por causas hasta ahora desconocidas. La renuncia, según nuestras fuentes, se habría decidido el viernes. Ese día María Eugenia Sansores estuvo en el Congreso del Estado con motivo de la entrega de la medalla “Héctor Victoria” a María Teresa Mendoza Fernández y después se reunió en privado con Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Hace apenas unos días el Congreso eligió al tercer comisionado del INAIP, Carlos Pavón Durán, y de confirmarse la separación de la comisionada presidenta tendrá que convocar a un proceso similar en un plazo máximo de 30 días a partir de la notificación oficial de la renuncia. El tercer comisionado es Aldrin Briceño Conrado.

Un calendario de este año ha causado escozor en las filas del PAN en Yucatán. Y es que algo que parecía simple, y hasta cierto punto inocente, apunta ahora a un supuesto ilícito electoral. Resulta que desde hace varios días el grupo panista conocido como Valor Azul reparte calendarios en el que se ven, en espacios mucho más grandes que los asignados a los meses del año, fotografías de varios integrantes de esa corriente partidista y, en forma nada discreta, las siglas del PAN. Militantes del mismo partido hacen notar que estos almanaques configuran un delito por dos razones: se está promoviendo la imagen de varias personas y se está usando el emblema de un partido en períodos no electorales. En el fondo del asunto está —entre otras miras— el próximo relevo en el Comité Directivo Municipal del PAN, pues Valor Azul está “candidateando” al exdiputado Josué Camargo Gamboa, quien aparece en una de las imágenes, como sustituto de Luis Canto García. Éste asumió interinamente el cargo de presidente al solicitar licencia Mauricio Díaz Montalvo para incorporarse a la administración estatal. Otros panistas acostumbran distribuir calendarios entre los integrantes de los subcomités del PAN en cada inicio de año, pero no incluyen ni su imagen ni las siglas del partido. Por tanto, la regla no escrita se acaba de romper.