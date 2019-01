Plaza Grande

Nos comentan que…

Varios reporteros que cubren con regularidad los eventos del gobernador Mauricio Vila Dosal ya empezaron a fijarse de su impuntualidad, porque siempre llega 15, 20 ó 30 minutos después de la hora programada. Desde que el jefe del Ejecutivo sale de su despacho siempre hay una simpatizante o un ciudadano que le pide una fotografía del recuerdo o le platica rápidamente su problema o solicitud. Lo feo es que algunos periodistas lo empiezan a comparar con la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, que hacía esperar una hora o más a sus invitados. Vila Dosal todavía no llega a ese extremo, pero su falta de puntualidad impacienta a los asistentes a los eventos, como se vio ayer en Palacio de Gobierno durante la firma del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, que comenzó después de la hora programada.

En estos días se espera que renuncie la comisionada presidenta del INAIP, María Eugenia Sansores Ruz y su lugar lo ocupe Aldrin Martín Briceño Conrado. En los pasillos del organismo se rumora que para no dejar sin titular al Instituto, Sansores Ruz presentará su renuncia entre hoy y mañana, para que asuma la titularidad Briceño Conrado. Este movimiento significará más trabajo para el Congreso del Estado, organismo encargado de emitir la convocatoria para nombrar al nuevo comisionado, a menos de dos meses de que se hicieran cambios ahí. Recordemos que apenas en diciembre pasado se nombró a Carlos Pavón Durán, como comisionado de la institución. Por cierto, que Pavón Durán buscaba la presidencia del organismo, pero los estatutos lo descalifican de la titularidad, por lo que tendrá que aceptar la decisión.

Hablando de más carga de trabajo en el Congreso del Estado, ayer se presentaron a sesionar las “Diputadas Viajeras”, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano. Como publicamos, Silvia López se disculpó por las ausencias y Milagros Romero señaló que había dejado listo el trabajo antes de irse; las legisladoras dijeron que se les podía descontar el sueldo. Ayer, ambas participaron activamente en la sesión. Primero, Milagros ocupó el estrado para recordar y enumerar la lista de iniciativas que ha presentado en el período y a las que no se les ha dado seguimiento. Luego, Silvia se subió para presentar la iniciativa de Reformas a la Constitución en las que se aplique la “muerte civil a los corruptos”, es decir, inhabilitar permanentemente a aquellos servidores públicos que infrinjan la ley con corruptelas. Aún con el empeño que mostraron, no se salvarán del descuento de nueve días a su dieta mensual por sus ausencias, mismas que se descontarán de su percepción económica la próxima quincena.

En la misma línea del trabajo que realizan los legisladores, el que de plano no disimuló su poco interés durante la Sesión solemne para la entrega de la presea y diploma “Héctor Victoria Aguilar” a la doctora María Teresa Mendoza Fernández, es el diputado del PRD Alejandro Cuevas Mena, quien se entretuvo con su celular, mientras la diputada priista Mirthea Arjona Martín leía la biografía de Héctor Victoria.

La figura de la alcaldesa del municipio de Xocchel, Leydi Guadalupe Castro Gamboa, del PRD, resaltó ayer en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno por su elegante vestido amarillo con vivos negros, su maquillaje y peinado estilizado. Pero más sorprendió cuando abordó en un estacionamiento público frente al Palacio Municipal la camioneta que tiene a su servicio, una Expedition negra, cuyo tamaño hizo contraste con la menuda figura de la edil cuando tomó el volante. Parece que a la joven alcaldesa no le han llegado las noticias de la llamada austeridad republicana.

Sí que se nota el cambio de la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, en el trato a los periodistas porque ahora no evade ningún tema, responde con educación, no corta de tajo las entrevistas y atiende a quien le solicita su opinión, aún cuando haya hablado con tres o cuatro periodistas de distintos temas en el mismo día. En su estreno en Mérida en una rueda de prensa en el aeropuerto “Manuel Crescencio Rejón”, su asistente personal, una joven mujer, no permitió entrevistas personalizadas después de su intervención. Pidió que lo solicitaran para que se agende. Luego, otra vez en el aeropuerto, otra de sus asistentes jaloneó a dos reporteras porque según ella le pegaron las grabadoras muy cerca del rostro a la funcionaria. Ninguna de ellas continúa en el equipo de prensa. Ahora su vocera, Diana Urdapilleta, deja que ella conteste con libertad y le va mejor con los reporteros.