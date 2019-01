Plaza Grande

Nos comentan que…

De altísimo nivel habrán sido los compromisos que impidieron a cuatro diputados federales electos asistir a la inauguración de la Expo Foro de energía el viernes pasado. Más de uno de los asistentes comentó que difícilmente haya un tema más sensible que las elevadas tarifas de luz y que no se explican la ausencia de esos legisladores, que debieran ser los principales representantes del pueblo por haber ganado por mayoría. De los miembros de la Cámara de Diputados elegidos por esa vía sólo asistió el morenista Límberth Interián, quien como se sabe llegó de rebote por el deceso de Roger Aguilar Salazar. No asistieron los priístas Jesús Vidal Peniche (disfrazado de verde-ecologista), María Esther Alonzo Morales y Juan José Canul Pérez, de los distritos I, II y V, y el panista recién casado Elías Lixa Abimerhi (distrito IV). ¿Será que en esos distritos el tema energético no es importante o fue un desaire a los organizadores?

La instalación del Consejo Político estatal del PRI, el domingo 20 en la casa del pueblo, fue un torneo de vencidas entre fuerzas ivonnistas y rolandistas, donde se impusieron las del exgobernador. Nos comentan que nada se dejó al azar en el equipo de Rolando Zapata. Permitieron que llegara primero la exgobernadora armando boato, como suele hacer, y su equipo tomó control del lugar de la mano de Sergio Cuevas y Jesús Rivero, entre otros. Pero no terminaban de acomodarse cuando llegó Zapata Bello y los aplausos se tornaron a él, al tiempo que su equipo tomó el control del local y mandó a sexta fila al equipo de la dzemuleña. A ese evento, por cierto, no dejaron de asistir los diputados federales priístas que no fueron vistos en la inauguración de la Expo Foro.

Continuando con el evento priísta, fiel a su costumbre, Ivonne Ortega tuvo un acercamiento notorio con las fuerzas vivas del PRI. Uno de los momentos que más llamaron la atención fue cuando le acercaron a dos bebés, a quienes cargó y besó afanosamente. Nos comentan, sin embargo, que todo eso fue montado, es decir, que los bebés fueron “sembrados” por el propio equipo de la exmandataria. ¿Será?

Algunos comisionados de acceso a la información parecen tener problemas con las puertas. Tal es el caso de María Eugenia Sansores Ruz, quien por la falta de energía eléctrica, consecuencia de la tromba dominguera, no pudo abrir la reja para sacar su vehículo y asistir a la rueda de prensa programada para ayer en la mañana. Por su parte, el nuevo comisionado, Carlos Pavón Durán, también ha dado de qué hablar a causa de una puerta, pues contrario a las disposiciones de ser transparentes en todos los aspectos, decidió esmerilar la de su oficina para evitar que desde el exterior cualquiera pudiera ver lo que ocurre adentro. En esto se diferencia de los otros comisionados, que mantienen sus puertas transparentes para predicar con el ejemplo.