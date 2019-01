Plaza Grande

Nos comentan que…

En el Congreso del Estado hay un mal muy arraigado entre los legisladores: los retardos. Se ha vuelto hábito comenzar las sesiones plenarias por lo menos con media hora de retraso e incluso, en algunos casos, se prolonga el inicio hasta 60 minutos. Con el objetivo de erradicar esto, Enrique Castillo Ruz, diputado del PRI y presidente de la mesa directiva, tocó ayer la campanilla para que inicien el trabajo legislativo sólo 15 minutos después de la hora acordada. Entonces sólo estaban presentes siete de los 25 legisladores. Casi todos los demás a duras penas llegaron al pase de lista. Las que llegaron después fueron Silvia López Escoffie y Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano.

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, no aguantó su molestia cuando vio que la síndico municipal, Diana Canto Moreno, estaba muy entretenida con su celular en la primera sesión del Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer 2018-2021 y le lanzó una indirecta muy directa en público. Muchos reporteros no se aguantaron y expresaron “¡tómala!” y comentaron, no sin sonreír, que el primer regidor impuso el orden, respeto y devolvió seriedad al acto a favor de las mujeres. “Es tan importante este día, que Diana está muy pendiente de las noticias en su celular”, expresó el alcalde en el micrófono, porque desde hacía rato había visto que la síndico atendía más el celular que el evento. Y eso que el alcalde suele ser tolerante. ¿Hará lo mismo la síndico en las sesiones de Cabildo?

Algo pasa en la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida y no es precisamente algo para presumir. En los últimos días, los regidores Alejandro Ruz Castro, Brenda Ruz Durán y Gonzalo Puerto González han tomado conocimiento de 11 denuncias de personal de esa dependencia, que van desde maltrato hasta hostigamiento laboral de sus superiores. Una denuncia más pasó al ámbito penal y quedó registrada con el número G1-829-2019 en la Fiscalía General del Estado. En esta última se acusa de agresión física a una empleada que ocupa un “mando medio”. Incluso, el día de los hechos, el lunes pasado, tuvo que intervenir el sindicato de trabajadores municipales que dirige Jorge Camelo Escalante para mediar ante la dirección. En medio de estos conflictos asoma el próximo relevo en el Comité Directivo Municipal del PAN en Mérida, para el cual ya se levantan las primeras manos.

Y ya que se habla de relevos partidistas, no se puede dejar de mencionar al PRI que está inmerso en un proceso de recomposición que incluye la próxima elección de su presidente estatal en sustitución de Carlos Sobrino Argáez. Nos comentan que a más de uno eriza la versión de que la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco desea intervenir en forma directa en ese proceso y que incluso su candidato es el exoficial mayor y exdiputado estatal Luis Hevia Jiménez, uno de los más cercanos colaboradores de la exjefa del Ejecutivo estatal. Nombres van y nombres vienen entre la militancia priista, pero nadie se decide a levantar la mano todavía, al menos públicamente. Uno que lo hizo hace unos meses es el empresario Álvaro Enrique Traconis Flores, expresidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), pero se desconoce si mantiene su interés en competir.