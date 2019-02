Plaza Grande

Nos comentan que…

Martha Góngora Sánchez, quien al dejar la secretaría general de gobierno al concluir la administración de Rolando Zapata Bello intentó ser la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y fue de las primeras eliminadas por no cumplir los requisitos al ocupar un cargo en la dirigencia de su partido, el PRI, fue designada por el exmandatario estatal para la defensa legal de los exfuncionarios demandados por el nuevo gobierno de Mauricio Vila Dosal, de acuerdo con información proporcionada en las filas priistas. Esta defensa es reforzada también por un despacho contratado en Ciudad de México.

La secretaria de Fomento Turístico del Estado, Michelle Fridman, parece ya no agradarle no solo a los progreseños y algunos turisteros locales, sino también a sus propios compañeros funcionarios de la actual administración, algunos de los cuales expresan su molestia contra ella por los comentarios que ha hecho en los últimos días en torno a que ella forma parte del actual gobierno “solo por hacerle un favor al gobernador”, ya que le va “muy bien” en su empresa privada.

El anuncio que hiciera el alcalde de Motul de instalar en esa ciudad el primer museo lésbico-gay causó molestia en muchos de sus habitantes, principalmente porque no se explican cómo lo hará y mantendrá, si no tiene ni para conservar en buen estado el Museo de Felipe Carrillo Puerto, del cual dicen no hay recursos para su mantenimiento. “En lugar de abrir más espacios, debería cuidar los que ya hay”, coinciden. Quizá las críticas que le llovieron lo obligaron a retractarse de la propuesta.

El gobernador Mauricio Vila Dosal causó extrañeza entre los reporteros que cubren la fuente de deportes, esto porque, a diferencia de su antecesor, el día del aniversario del estadio Salvador Alvarado, si bien asistió a la ceremonia no dio las vueltas tradicionales a la pista de tartán. Tanto Rolando Zapata Bello como Ivonne Ortega Pacheco participaron en las actividades realizadas en la “Catedral del deporte” durante sus gestiones. El primero corrió las vueltas a la pista de tartán y la segunda participaba en las macroclases de zumba o caminando la distancia.