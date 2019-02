Plaza Grande

Nos comentan que…

Al grito de “Recuperemos al PRI”, la ex gobernadora Ivonne Ortega está imparable en su gira de medios en Ciudad de México. Ha aparecido en numerosos espacios de radio y televisión, aunque aún no le dan programas o canales de las televisoras con más alta presencia. No obstante, la lucha ya la está haciendo con todo. Aquí en Mérida, sus amigas y camaradas Alaine López y Gabriela López la apoyan con todo, al grado que la primera subió este mes en su cuenta de su Twitter, @AlaineLopezB, una foto donde lucen las tres sonrientes al pie del Monumento a la Patria. La leyenda que acompaña a la imagen, obvio: “Recuperemos al PRI: @IvonneOP”.

La prisa de los diputados por asistir a un evento al que fueron convocados por el gobernador Mauricio Vila motivó que la sesión de ayer fuera una de las más breves de que se tenga memoria en la actual legislatura: solo duró 45 minutos. Además, se llevó al cabo en completa calma, pese a los temas que había en la palestra como la violación de la veda de pulpo a cargo de la panista Kathia Bolio Pinelo. El evento convocado por el mandatario fue la Instalación del pleno del Consejo de Planeación y Evaluación del Estado, que se inició a las 13 horas en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

En la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) hay inquietud no solo por la polémica en que está envuelta su titular, Michelle Fridman Hirsch, sino también por el manejo interno de la dependencia. En contraste con los despidos de personal en los meses recientes, se sabe que la funcionaria trajo a colaboradores de fuera (muy activos en redes sociales) y pretende aumentar direcciones y jefaturas de departamento, así como crear dos subsecretarías, lo que implica engrosar el organigrama y la nómina de la Sefotur. Sin embargo, nos comentan que la secretaria no ha recibido la autorización del Ejecutivo, ante la política de austeridad que estableció Mauricio Vila Dosal. Esto la pone en un brete, ya que no todos sus colaboradores se han podido insertar en la Sefotur y cobrar sus salarios.

A la que 2019 no ha tratado bien es a la directora de nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán, Ileana Guadalupe Fajardo Niquete, quien enfrenta una situación familiar complicada, toda vez que su sueldo le fue embargado para la manutención de su mamá “doña Lupita”. Nos comentan que ya en 2015 hubo una demanda al respecto que no procedió. Entonces se presentó otra y la parte quejosa la ganó.