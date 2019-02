Plaza Grande

Nos comentan que…

Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, destapó, una vez más, sus intenciones de dirigir el PRI nacional. Al hacerlo, dejó entrever que renunciaría a la gubernatura de Campeche, todo con el afán de “cumplir en tiempo y forma” los requisitos que el proceso demanda. Tal declaración la hizo en una conferencia de prensa, en la que también externó su respeto a Ulises Ruiz Ortiz, Ivonne Ortega Pacheco y René Juárez Cisneros, aunque no por ello dejó de criticar la actitud de rivales por el puesto, de “ir por el país haciendo campaña”. “Alito” busca la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional desde fines de 2017 y pese a gobernar el vecino estado desde la “Ciudad de las murallas” no ha dejado de coquetear con los simpatizantes tricolores en la búsqueda de cumplir sus aspiraciones políticas.

Al acudir a cobrar su quincena hoy, las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea se encontrarán con que recibirán sólo el pago correspondiente a seis días de su dieta económica, pues hoy se les aplicará el descuento de nueve días por sus polémicas ausencias al no acudir a tres sesiones a fines de diciembre y principios de enero, cuando se fueron de vacaciones. No se les había descontado porque, según se averiguó en el Congreso, todo había quedado en palabras pues, aunque el reglamento establece que se descontarán tres días de la dieta económica por cada ausencia sin justificar, no se había hecho notificación por escrito a la Administración hasta el pasado viernes 1 de febrero, pero después lo envió Enrique Castillo Ruz, presidente de la mesa directiva. Por eso será hasta esta quincena cuando se les descontará todo, o sea, 13,464 pesos a cada una.

Al parecer en la Base Aérea Militar No. 8 trabajan con un calendario antiguo o simplemente hubo un error en la fecha de la invitación a la ceremonia del aniversario 104 de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, ya que decía “a las 0900 horas del 11 de Feb. 2019”, pero en realidad fue el domingo 10, como informamos. La invitación del gobierno del Estado, la noche del sábado 9, al evento permitió rectificar la cobertura del evento.

El mal ejemplo de la promoción de imagen personal mediante los calendarios parece estar cundiendo. Y es que el regidor Arturo León Itzá ya cayó en la tentación de distribuir entre militantes del PAN almanaques en los que lo más llamativo es su rostro con fondo azul, en tamaño que casi duplica el espacio destinado a los meses del año. Hace unas semanas informamos en esta misma columna que el grupo panista Valor Azul, que promueve la candidatura del exdiputado Josué David Camargo Gamboa a la presidencia del Comité Directivo Municipal de su partido, estuvo repartiendo calendarios con fotografías de sus actividades partidistas y —en forma nada discreta— las siglas del PAN. Este hecho configura un delito porque se está promoviendo una imagen personal con fines políticos y se está usando el emblema de un partido en períodos no electorales. Otros panistas acostumbran distribuir ese tipo de calendarios cada año, entre los integrantes de los subcomités de Acción Nacional, pero sin incluir su imagen y las siglas de su partido. Después de Valor Azul y el edil León Itzá, ¿seguirá alguien más?