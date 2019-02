Plaza Grande

Nos comentan que…

No sólo los regidores de oposición, sino incluso el mismo coordinador de la bancada panista en el Cabildo meridano, Jesús Pérez Ballote, fracasaron el pasado martes 21 en un intento de chantajear al alcalde Renán Barrera Concha, amenazando con no acudir a la sesión de Cabildo, en la que, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se aprobaría la creación del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya. La sesión fue convocada a las 13 horas, y cuando estaban a punto de cancelarla por falta de quórum a las 14:30, y luego de que el presidente municipal y unos ediles panistas aguardaron con paciencia, los ausentes empezaron a llegar corriendo, después de que, según nos comentan fuentes cercanas a Pérez Ballote, el propio gobernador Mauricio Vila Dosal le habló para “jalarle las horas” y decirle que se deje de tonterías y suba a sesionar. En el mismo Palacio Municipal se informó que el intento de chantaje fue porque querían se les autorizara una serie de peticiones, como el acomodo de parientes y amigos o se les concedieran permisos especiales, a lo que Barrera Concha no accedió.

Mayúsculo enojo hizo pasar al gobernador Mauricio Vila la instalación de lonas con el logotipo equivocado con motivo de la jornada nacional de vacunación, el sábado pasado. Resulta que, como hicimos notar con dos fotografías en nuestra edición dominical, para ahorrar costos o por otra razón la Secretaría de Salud del Estado dispuso que se utilizaran lonas que estaban en bodega para colocar en los puestos de vacunación, a fin de anunciar la jornada. Nadie notó, o al menos nadie advirtió a las autoridades, que esos avisos tenían el logotipo del gobierno de Rolando Zapata Bello. Así estuvieron en los lugares indicados hasta que alguien se percató del error. Según nuestras fuentes, el jefe del Ejecutivo montó en cólera, formuló severa reprimenda al secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, y ordenó que se corrigiera la falta. La solución, ante la premura del tiempo, fue pasar pintura sobre los emblemas de la administración anterior, lo cual fue muy visible. A fin de cuentas, ni el gobernador Vila Dosal ni el doctor Sauri Vivas estuvieron en la inauguración de la jornada, aunque en el caso del segundo se explica porque asistió a un evento en Ciudad de México. Fue el doctor Miguel Gutiérrez Machado, director de Prevención y Protección de la Salud, quien dio la cara en el banderazo de vacunación.

En fechas recientes comentábamos en esta columna sobre el caso de los funcionarios con doble trabajo en una misma jornada laboral y uno de los más críticos de esta situación fue el diputado por el PRD Alejandro Cuevas Mena. Pues bien, resulta que el martes pasado a Manuel Jesús May López, presidente del Consejo Estatal del PRD y titular de la Unidad de Transparencia del mismo organismo, se le olvidó que los perredista no comulgan con trabajar en dos lugares al mismo tiempo, porque fue detenido a las puertas del aeropuerto de Mérida, a bordo de su taxi de plataforma digital, mientras esperaba subir pasaje. El perredista no sólo estaba recogiendo pasaje en un lugar donde no se permite, sino que además lo hacía en su “horario laboral” o al menos el que se supone tienen en las oficinas del PRD y por último y no menos importante, la hacía de martillo, pues al revisar la concesión se supo que el taxi pertenece a una hija de Cuevas Mena.