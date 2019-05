Plaza Grande

Nos comentan que…

En un intento de cerrar filas y convocar a alcaldes perredistas para formar “un nuevo partido”, Bayardo Ojeda organizó el pasado martes 9 una comida, en la que estuvo presente Juan Hugo de la Rosa García, alcalde de Nezahalcóyotl, Estado de México, con el fin de unir esfuerzos. Sin embargo, aunque el espacio se dispuso para recibir a 200 personas, apenas se llenaron dos mesas de 10 y en una estaba la familia del convocante. El evento, calendarizado para el sábado 6, se corrió al 9 para un mayor poder de convocatoria, lo que al final no se logró.

A tono con las vacaciones de Semana Santa y Pascua y quizá sin proponérselo, dos autoridades de Campeche tuvieron un “pulso” de popularidad en redes sociales con algunas publicaciones de sus actividades de ocio. El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas hizo gala de sus habilidades en el “flyboarding”, como demostró en un vídeo de 77 segundos en el cual ejecuta varios movimientos, con sobrado dominio del aparato. El clip acumula 204 mil reproducciones. Un equipo de “flyboard”, por cierto, cuesta en promedio 7 mil dólares, aunque “Alito” nunca dijo que fuera suyo, pudo ser rentado. A su vez, Eliseo Fernández Montúfar, alcalde de Campeche, puso a suspirar a sus seguidoras al publicar una fotografía sin camisa, al mando de su lancha “La cumplidora”, que llevó al balneario Playa Bonita para dar paseos a los bañistas en una “banana”: en la imagen se nota un bien trabajado “lavadero” abdominal. Varias usuarias de redes comentaron que “tanto agarrar pico y pala, ya la está dando resultado” (en alusión a las constantes fotografías del presidente municipal en labores de bacheo por varias colonias)… pero hay serios indicios de que la imagen pasó -en abuso- por el Photoshop.

Moreno Cárdenas, por cierto, ajustó 44 años de vida el pasado jueves 25. Una de las primeras personas en felicitarlo en Twitter fue la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco, su rival en búsqueda de la presidencia nacional del PRI. También le expresó sus parabienes Carlos Sobrino Argáez, presidente del PRI en Yucatán. ¿Serán ciertas las versiones de que Sobrino estuvo al servicio de los intereses de Alito en las pasadas elecciones del PRI en Yucatán?

A más de cuatro meses de que renunció Isela Gamboa (en diciembre del año pasado) al cargo de administradora del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), aún sigue acéfalo ese puesto. Al parecer, no se ha podido encontrar a la persona que reúna el perfil y los requisitos que exige la ley para el cargo, aunque no falta quien diga que podría ser la falta de liderazgo o capacidad para cabildear entre quienes tienen la responsabilidad de nombrar a ese tipo de funcionarios en el Consejo Electoral del Estado. Lo que es evidente es que en ese instituto las cosas han cambiado y no tener administrador es prueba de la falta de cabildeo interior.