Plaza Grande

Nos comentan que…

María de Lourdes Rosas Moya, presidenta del Instituto Electoral, dice que no han nombrado al nuevo administrador de esta institución, como informamos en la columna anterior, porque no está entre sus prioridades y no quiere acelerar una decisión en la que debe actuar con suma responsabilidad porque es fundamental que quien esté a cargo de esa área tenga como parámetro la transparencia y el cuidado del dinero público, de ahí que su idea sea realizar una convocatoria pública para encontrar el mejor perfil. Sin embargo, al no aprobarse su estrategia porque no tiene el apoyo de la mayoría de los consejeros, lo más sensato es seguir el procedimiento habitual como siempre se ha hecho y hacerles llegar los perfiles idóneos de los candidatos. Mientras tanto, dentro del marco de la ley y al no estar dentro de un proceso electoral, un encargado de despacho de la misma institución, con el apoyo del personal administrativo con años de experiencia, respalda los trabajos necesarios.

El tiempo lo cambia todo, como se vio en la celebración del Día del Trabajo. Antes, los líderes sindicales caminaban con sus agremiados desde el remate del Paseo de Montejo hasta el Monumento a la Patria. Ayer caminaron solos y los dirigentes los esperaron en el monumento, lo que en parte es entendible, pues hoy el máximo líder cetemista en Yucatán, Mario Tránsito Chan Chan, tiene problemas para caminar. Otro cambio muy notable que se vio ayer fue la ausencia del gobernador Mauricio Vila Dosal, quien escoge bien los eventos que preside, no va a cualquiera. De los pocos que se recuerda presidió el mes pasado se encuentra el del aniversario de la muerte de Pedro Infante, y para marcar la diferencia después de 50 años en los que siempre la celebración de este día la presiden los gobernadores, él decidió que por primera vez no acuda ni siquiera un secretario, pues en su representación envió al subsecretario el Trabajo de su gobierno. “Pero eso es bueno, el no venir el gobernador a este festejo nos hace libres, se lo agradecemos”, expresó Pedro Oxté Conrado, actual presidente el Congreso del Trabajo en Yucatán, cuando se le preguntó de esa ausencia.

La representante del Observatorio Nacional del Feminicidio en Yucatán, Adelaida Salas Salazar, ha dicho en ocasiones anteriores que con la Secretaría de las Mujeres se empeoró la situación de la mujer en Yucatán, pues hoy tiene menos apoyo del gobierno. Como ejemplo de la situación de las mujeres con el gobierno, Adelaida Salas cita que ha llevado casos de mujeres con graves problemas de legalidad, y lo único que hacen es turnarlas a la defensoría del Estado. “En la defensoría la cosa esta peor, tienes que llegar a las siete de la mañana, hacer turno para que te entrevisten, hagan una ficha técnica, esperar te den la lista de documentos y requisitos que debes reunir y regresar en otra fecha”, dijo la luchadora social. Desde el miércoles 24 del pasado mes de abril el Diario solicitó una entrevista para que responda a los señalamientos. Anteayer su directora de Comunicación Social, Melina Herrera Salazar, dijo que lo más probable es que nos atendieran hasta la próxima semana. “SÍ les tenemos pendiente, pero la secretaria está muy ocupada, tiene su agenda completa, hoy (por el martes) tiene reuniones, mañana (por ayer) parece que también y es el Día del Trabajo; el jueves y viernes no va a estar aquí, se va al interior del Estado y no les podrá atender”.