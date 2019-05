Plaza Grande

Nos comentan que…

En el hogar de Julio Sauma Castillo y Esther Vargas y Vargas no paran las celebraciones al estilo escultista. A un mes de que el secretario de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida recibió de manos del mandamás scout nacional la Medalla al Mérito Scout, su hija Andrea Josefina ganó la contienda para ser “Gobernador por un día” en el marco de la Semana Scout 2019 de la Provincia Yucatán y anteayer asumió “funciones”.

Pero nunca faltan los malintencionados, y tras el encuentro de la “Gobernadora por un día” con el gobernador Mauricio Vila Dosal hubo quienes en pasillos del Palacio de la calle 61 enfatizaron lo curioso del asunto: la jefa del Ejecutivo por un día obtuvo esa distinción con su proyecto “Mérida sin chafas” (para hacer conciencia del grave problema de la corrupción), del cual platicó muy emocionada los objetivos, alcances y detalles a Vila Dosal, cuya administración por cierto se ha visto, en contraste, lenta en las investigaciones por la red de desvíos de recursos con proveedores fantasma y otros mecanismos. Ojalá el entusiasmo se contagie.

Luis Hermelindo Loeza Pacheco, diputado de Morena, parece ser el único legislador —o de los pocos— que aún no tiene coche propio, lo que estaría afectando su trabajo, pues esa razón da para presentarse tarde a las sesiones. Ayer, por ejemplo, no llegó a la Reunión Preparatoria para elegir a la mesa directiva del periodo ordinario de sesiones que se inicia hoy jueves. El mismo legislador comenta que no llegó porque su asistente se retrasó, y para trasladarse depende de su hija que tiene coche o su asistente que también tiene vehículo. En ocasiones incluso se traslada en taxi desde su pueblo natal, Ticul. “No tengo para comprarme un coche, porque todavía no termino de pagar lo que gasté en mi campaña; fue una buena lana, poco más de lo que cuesta un coche nuevo”, dijo.

Siguiendo con el Congreso, el próximo sábado caería en desacato el Estado, porque ese día se acaba el plazo que dio la Federación a todas las entidades del país para actualizar sus leyes de manera que estén armonizadas con las últimas reformas federales en el tema de la mejora regulatoria. Ayer se vio muy preocupado al diputado priista Marcos Nicolás Rodríguez Ruz, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, tratando de convencer a los demás legisladores integrantes de esa comisión para sesionar el próximo viernes y tratar de sacar lo más pronto posible la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria, que por cierto apenas la semana pasada fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo del Estado.

Y en las redes sociales le están dando con todo al priista Pedro Oxté Conrado, pues alguien publicó en uno de esos grupos de denuncia que su hija sería funcionaria del gobierno del Estado, en la Japay. Según la publicación, Lina Martina Oxté Díaz sería la jefa del departamento “Taller de vehículos” de dicha institución. Aunque la historia no es nueva, ayer los internautas se atendieron con la cuchara grande a Oxté Conrado, de quien dicen se ha mantenido callado en torno a la labor del Ejecutivo.