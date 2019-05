Plaza Grande

Nos comentan que…

Ahora resulta que los mototaxis y tricitaxis nunca han estado fuera de la ley, como se ha dicho desde hace más de 10 años cuando empezaron a operar en Yucatán. Ayer, Silvia López Escoffié, diputada de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reformas a la Ley del Transporte, para “sacarlos de la ilegalidad”. Sin embargo, tanto en la administración de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco como en la de Rolando Zapata Bello, y ahora con Mauricio Vila Dosal, lo que ha pasado es que no han querido aplicar la ley. Resulta que en el artículo 17 de la Ley del Transporte se señala cuáles son los tipos de transporte, y se precisa que en el reglamento de esa ley se establecerán las clasificaciones específicas de cada tipo de transporte, el carácter de los servicios y los vehículos, así como las restricciones para cada caso. En el reglamento, vigente desde 1999, con una última reforma hecha en 2018 en los apartados X y XI, se definen y precisan cuáles son los tricitaxis y mototaxis, respectivamente. Es decir, sí están considerados en la ley, pero las autoridades no han querido aplicar las disposiciones.

La Expo Foro Ambiental 2019, que comenzó el viernes y concluyó el domingo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, sí que movió conciencias entre la asistencia, porque después de los discursos y el recorrido que hizo el gobernador Mauricio Vila Dosal, el coordinador de la Policía Federal en Yucatán, Roberto Raúl Rodríguez Rivero, ofreció la colaboración del destacamento policiaco para las labores de reforestación y cuidado de árboles en la ciudad. Cuando el reportero entrevistaba a la secretaria de Desarrollo Sustentable, Sayda Melina Rodríguez Gómez, se presentó el comandante Rodríguez Rivero para ofrecer en forma espontánea y solidaria la fuerza policiaca federal para el trabajo de fomento y conservación del medio ambiente y dijo que los elementos están dispuestos a colaborar en la tarea que les asigne. Con educación, antes de interrumpir la entrevista pidió la autorización del periodista para hablar con la secretaria Rodríguez Gómez y le recordó a la funcionaria estatal que en la anterior ciudad donde también era coordinador de la corporación policiaca realizaron trabajo social comunitario a favor del medio ambiente. Rodríguez Rivero solicitó una reunión de trabajo, ofreció las instalaciones de la Policía Federal y dijo a la maestra Sayda Rodríguez que cuenta con su apoyo para el beneficio del medio ambiente.

Y ya que hablamos de la maestra Sayda Rodríguez, ella misma fue protagonista de otro hecho, pero poco amable. Resulta que algunos reporteros desesperados no esperaron que terminara el protocolo de la inauguración de la Expo Foro Ambiental y cuando se inició el recorrido por la muestra la abordaron para una entrevista. Pero cuando terminaba de responder las preguntas de un grupo, otro iniciaba con otra tanda de preguntas y así se pasó el recorrido. Como la secretaria no quería alejarse de la comitiva del gobernador, respondió a cuanto reportero le preguntó, pero sin dejar de caminar para que no quedara rezagada.

El pasado sábado, al poner en marcha el programa Médicos 24/7 en Chapab, el gobernador Mauricio Vila Dosal usó un discurso coloquial para “llegarle” a la gente y explicarles el sistema de trabajo de los dispensarios médicos que funcionarán de tres de la tarde hasta las ocho de la mañana del día siguiente y los sábados y domingos cuando no laboran los centros de salud, lo que causó reacciones encontradas entre los asistentes. “Se los aclaro (el horario), porque seguramente no faltará el malintencionado que vaya a la hora que el consultorio no está abierto en la mañana, porque el servicio médico se está dando en el centro de salud, y se tome su selfie así todo ‘tolete’ y diga: miren, el Consultorio 24/7 está cerrado”. Las risas no se hicieron esperar al escuchar la palabra “tolete”.

Vaya papelón que hicieron elementos de la Policía Municipal en Hunucmá, pues ayer que izaron la Bandera en el parque principal para los honores respectivos, ¡pusieron de cabeza el lábaro patrio! Cuando comenzaba el homenaje matutino los asistentes cayeron en cuenta del error, y luego de varios minutos los agentes colocaron en forma correcta la enseña nacional. Pero los usuarios en redes sociales no perdonan, y pronto hicieron eco de la situación. Fue el segundo incidente alusivo a los símbolos patrios que corrió como reguero de pólvora en la red de redes, pues esta semana se viralizó el vídeo en que un estudiante de Tlaxcala, en el homenaje del lunes, mezcló el juramento a la Bandera con la oración del Padre Nuestro y expresó: “Bandera de México… que estás en el cielo”…