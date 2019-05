Plaza Grande

Nos comentan que…

El gobernador Mauricio Vila Dosal literalmente aporreó la mano frente a su gabinete en una reunión que se efectuó hace poco más de una semana en un local social de Maní. Al encuentro asistieron todos los secretarios de la administración estatal y la mayoría de los directores de primer nivel. Muchos se fueron con algún regaño.

El mandatario indicó, entre otras cosas, que los yucatecos lo eligieron a él y, por tanto, es quien tiene que rendir cuentas, pero al mismo tiempo él seleccionó a los integrantes de su equipo y les tiene que exigir un buen trabajo. Se refirió a la proximidad del vencimiento del plazo para presentar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos —consultó la fecha con la contralora, Lízbeth Basto Avilés, quien le contestó que el 31 de mayo es el último día— y dijo que quienes no cumplan en el día límite pueden presentar sus renuncias el 1 de junio, pues no hay motivos para faltar a esa disposición si no tienen nada que ocultar.

Vila Dosal habló del trabajo en los domingos y otros días de asueto y subrayó que es inaceptable que los secretarios no estén disponibles como él en momentos en que se les requiere para atender alguna demanda. Mencionó el caso de un funcionario a quien llamó por teléfono un domingo a partir de las 9 de la mañana y no lo encontró. Intentó con otro, también con nulos resultados. Luego reveló, reprimenda de por medio, que fueron los secretarios de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, y de Pesca, Rafael Combaluzier Medina, quienes salieron a pescar juntos.

También hubo regaños, con otros señalamientos, para Beatriz Zavala Peniche, presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; los directores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), Sergio Chan Lugo, y del Instituto del Deporte del Estado (IDEY), Carlos Sáenz Castillo —a éste en tres ocasiones—, y el secretario de Desarrollo Rural, Jorge André Díaz Loeza.

Después de la reprimenda a Roger Torres, Vila Dosal indicó a sus colaboradores que en adelante si se van a ausentar en días inhábiles tendrán que notificarlo a Edgar Ramírez Pech, jefe del Despacho del Gobernador, para que al menos estén enterados. “¿A quién le deben avisar?”, preguntó en voz alta. “¡A Edgaaaar!”, fue la respuesta en coro.

El gobernador dijo que entiende que todos quieran pasar más tiempo con sus familias, pero hay asuntos que se deben cumplir en cualquier día y en cualquier momento. Casi al final dedicó palabras de elogio a María Fritz Sierra. La llamó “mi hermosa secretaria de Gobierno” y exhortó a los asistentes a facilitarle el trabajo.

El más “achicopalado” de los regañados fue Sergio Chan. Se le señaló por el mal manejo de un tema presupuestal y era notoria su incomodidad por la “regañiza”. Antes de que llegara el mandatario, la secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, expuso el panorama financiero de la administración estatal.

Navegando con perfil bajo, pero sobre las olas, Santiago Alamilla Bazán, exdirector del Rastro Municipal en el trienio pasado y quien buscó una candidatura independiente, es hoy el coordinador de la escuela de cuadros del Partido del Trabajo, desde donde respira y aspira en el mundo de la política.