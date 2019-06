Plaza Grande

Nos comentan que…

Se ha escuchado de manera reiterada que hay buenas relaciones y un buen trabajo de coordinación entre los tres poderes del Estado, aunque algunos hechos públicos hacen dudar que eso sea verdad. Fue el caso de ayer miércoles, que hizo recordar la máxima acuñada por Jesús Reyes Heroles de que “en política la forma es fondo”, pues a la sesión solemne del Tribunal Superior de Justicia en la que su presidente, Ricardo Avila Heredia, presentó el informe anual de la institución, no asistió el gobernador Mauricio Vila Dosal y sí lo hizo el líder del Congreso, Felipe Cervera Hernández. En su lugar, Vila Dosal envió a María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno. La duda sobre la buena relación se basa en el hecho de que no es la primera vez que el actual gobernador declina asistir a eventos organizados por los otros poderes. No ha asistido a ninguna sesión solemne del Legislativo y la única vez que el Poder Ejecutivo tuvo presencia, envió en su representación al Consejero Jurídico. Sin ánimo de menospreciar a este funcionario, el nivel del puesto no era el debido; al menos se esperaba que, como ayer, enviara a la abogada.

Harry Rodríguez Botello Fierro, diputado local y presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se tomó tan en serio ayer el Día Mundial del Medio Ambiente, que ni siquiera asistió a la sesión plenaria del Congreso y prefirió ir a sembrar árboles y asistir a una serie de eventos relacionados con la conmemoración, organizados por su partido. La ausencia del diputado ecologista fue notoria en el recinto legislativo porque, mientras sembraba árboles, en la tribuna se abordó el tema ecológico, que incluso provocó un debate, por la sesión que habrá hoy en la comisión del Medio Ambiente del Congreso, que él mismo preside.