Plaza Grande

Nos comentan que…

Parece que falta mucho para las elecciones de 2021, pero en los partidos políticos ya hay movimientos incipientes con la mira puesta en ese proceso, que tiene relevancia porque se elegirán 13 gubernaturas, toda la Cámara de Diputados, centenares de alcaldías y congresos locales en 13 estados. En Morena ya se levantan voces de alerta ante los resultados que obtuvo el partido del presidente López Obrador en las elecciones del pasado día 2, ya que significaron una pérdida de tres millones de votos. Por eso, en su reciente visita a Mérida, el senador morenista Alejandro Rojas Díaz-Durán, quien aspira a la presidencia nacional de ese instituto político, advirtió que Morena debería estar en la vanguardia del cambio de régimen, pero ahora está ausente, recluido en el clóset, guardado, y los electores ya le cobraron la factura en seis estados. El 2021 puede ser el Waterloo de Morena, si no se pone las pilas, manifestó el político, quien se reunió con decenas de seguidores de ese partido en un hotel de Mérida, donde abundaron las quejas porque se sienten desplazados por priistas o panistas que, ante lo que esperan sea un buen futuro —con los consiguientes beneficios del erario—, se pasan a las filas del partido de AMLO.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (Prep) de las elecciones pasadas, a casi un año del escándalo protagonizado por la empresa responsable de realizarlo, “Proyectos Integrales de Redes, Voz y Datos”, por no realizar la transmisión completa para la que fue contratada, no sólo sigue siendo un dolor de cabeza para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), sino que aún le sigue costando por lo menos 15 mil pesos al mes, que es lo que les cobra mensualmente el abogado Luis Rodríguez Echeverría —por cierto recomendado por el hoy Fiscal General del Estado, Wilbert Cetina, a quien inicialmente habían contratado pero por su nombramiento tuvo que dejar el caso— por seguir la denuncia. Sin embargo, los resultados son muy dudosos, pues a casi un año no sólo no ha podido notificarle a la empresa que fue denunciada, sino que ahora hasta les voltearon el asunto, pues de ser acusador, el Iepac pasó a ser acusado de incumplimiento, cargo que le fue notificado hace unos días.

El supuesto caso de sarampión en el hospital Juárez del IMSS es una prueba del papel que juegan las redes sociales en las noticias. Ante las versiones en esas plataformas de que incluso se cerró el hospital por una “emergencia epidemiológica”, el secretario estatal de Salud, Mauricio Sauri Vivas, aseguró ayer que los resultados de las muestras del paciente que presentó “síntomas exantemáticos” resultaron negativos a sarampión. También dijo que falta la confirmación de los resultados en Ciudad de México, pero es casi seguro que sea similar. Ayer, como informamos, el IMSS también negó la versión.