Plaza Grande

Nos comentan que…

Por tercera ocasión como Presidente y en menos de un año, Andrés Manuel López Obrador visitaría Yucatán pasado mañana, cuando encabezaría eventos públicos en Mérida y Valladolid, principalmente para entregar apoyos de programas sociales. Al día siguiente viajaría a Quintana Roo.

Todavía no queda claro el panorama de las delegaciones del gobierno federal en Yucatán, muchas de las cuales siguen con “responsables” de las oficinas, pero sin nombramiento oficial de representantes gubernamentales. En medio de esa situación, el que se adelantó al hacer pública su supuesta designación es Tuffy Mafud Contreras, delegado en Yucatán de Empresarios Progresistas, un movimiento pro Morena. En una reunión que presidió la semana pasada, el joven empresario afirmó que en estos días será nombrado delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa), una posición que en el pasado era muy codiciada por la gran cantidad de proyectos y recursos que manejaba. Según Mafud Contreras, su designación es un hecho porque Yeidckol Polevnsky, mandamás de Morena, ya la “negoció”. Y fue más allá, al informar que está proponiendo a la profesora ticuleña Ivonne Pinzón Ojeda como próxima coordinadora en Yucatán del Partido del Trabajo, organización aliada de las fuerzas morenistas. Fuentes de la izquierda afirman que el delegado de Empresarios Progresistas ha estado viajando con frecuencia a Ciudad de México para entrevistarse con dirigentes nacionales del PT, con el propósito de que le cedan el control de ese partido en el Estado. Su sueño era convertirse en presidente estatal de Morena, pero se ha encontrado con puertas cerradas. Para ratificar la mezcla de Morena y PT, Ivonne Pinzón es actualmente secretaria del diputado local morenista Luis Loeza Pacheco, aunque se le ve muy poco en el Congreso.

Una buena noticia para el Estado fue que tendrá este año la mayor inversión pública para acciones de vivienda en todo el país, con $900 millones (300 millones la Federación, otros tantos del Estado y la misma cantidad de los municipios). Pero hay un problema: muchos se preguntan ¿cuál de todas las listas de posibles beneficiarios se usará para entregar los apoyos?, porque tanto la Federación como el gobierno del Estado y los ayuntamientos tienen las suyas y todos quedar bien con sus allegados. Un caso concreto es de un alcalde del PRD al que no le agradó saber que una lista preliminar de posibles beneficiarios hay más personas allegadas al PAN y al PRI que de su partido.

En el Congreso del Estado ya es añeja la costumbre de no empezar las sesiones plenarias, ni siquiera las solemnes, a la hora convocada, incluso en las dos últimas sesiones el inicio fue con más de una hora de retraso. La molestia por la impuntualidad se hizo evidente ayer, cuando al finalizar la sesión el presidente de la mesa directiva, el priista Enrique Castillo Ruz, se disponía a convocar a la siguiente, para el próximo miércoles a las 11 horas, como siempre, pero fue interrumpido por Luis María Aguilar Castillo, de Nueva Alianza, quien desde su curul le preguntó si en verdad pensaban iniciar a las 11 o sería hasta las 12, porque de ser así, es mejor que se corrija y se convoque a las 12 y no una hora antes, a la que nunca llegan, porque “es una total falta de respeto a los mismos diputados, medios de comunicación y ciudadanos” que acuden a presenciarlas. En respuesta, Castillo Ruz le recordó que él y los demás integrantes de la mesa directiva siempre están puntuales y “son otros los que no llegan a tiempo” o, como sucedió ayer mismo, de última hora surgió un cambio en el orden del día que fue necesario cabildear con los coordinadores de bancada antes de iniciar la sesión. De cualquier forma, dijo que estaba de acuerdo en que es una falta de respeto no iniciar a tiempo.