Plaza Grande

Nos comentan que…

El fin de semana estuvo cargado de noticias en Yucatán que tuvieron que ver sobre todo con el ámbito de la política: la visita, el sábado, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la abortada asamblea, el domingo, en la que se suponía se iba a elegir al nuevo líder del otrora todopoderoso Frente Unico de Trabajadores del Volante (FUTV). En el primer caso, además de lo noticiosa que resultó la tercera visita presidencial de AMLO por el anuncio de que se va a construir en Yucatán una planta de energía eléctrica, con la que se espera frenar el temor a los problemas con ese servicio, llamaron la atención las expresiones incluso de algunos jóvenes en el sentido de que los discursos del Presidente ya están resultando un tanto aburridos y repetitivos sobre los objetivos de su administración. En el caso del FUTV, lo que llamó más la atención fue el rechazo, ahora sí abierto, a quien durante muchos años manejó con mano dura a la agrupación de taxistas más grande de Yucatán, Nerio Torres Ortiz. No se ve muy claro cuál podría ser el desenlace de ese conflicto por el poder en la agrupación.

Tras algunos meses de no saberse de él, apareció de nuevo en escena el ex secretario de Desarrollo Urbano por dos sexenios seguidos Eduardo Batllori Sampedro, quien participó ayer en una mesa panel sobre cambio climático en un evento realizado en el edificio central de la Uady. De buen humor y con su característico pantalón de mezclilla y camisa de manga larga color blanco, así como sus gafas, el ex funcionario estatal fue saludado por numerosos asistentes al evento, a quienes les dijo que continúa con sus labores de investigación en el departamento de Ecología humana del Cinvestav.

Mientras esperaban la llegada de AMLO a la Inalámbrica, el pasado fin de semana, algunos diputados de Morena, como Miguel Candila Noh, aprovechaban el foro para platicar con cuanta gente se toparan en el camino. En un momento dado se quedó a platicar con los reporteros asistentes y a hacer algunos chascarrillos. En eso vio llegar a la secretaria de Cultura, Erika Millet Corona, quien aparentemente aún no tenía lugar asignado, y Candila, fiel a su costumbre, se despidió de los reporteros con un “ya me voy o me quitan mi lugar”.