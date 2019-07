Plaza Grande

Nos comentan que…

No todos los diputados locales mostraron el mismo interés en la comparecencia de los tres funcionarios estatales el pasado martes en el Congreso, quienes fueron llamados a raíz de la solicitud para contratar una deuda de 2,620 millones de pesos para el programa “Yucatán seguro”. De los 24 legisladores vigentes —una está de licencia por maternidad—, solo fueron 23: la priista María Teresa Moisés Escalante no se presentó, según dijo, por asuntos pendientes en Valladolid. A su vez, la panista Paulina Viana Gómez llegó 15 minutos después de iniciadas las comparecencias —y eso que empezaron 45 minutos tarde—, estuvo un rato y se retiró para regresar media hora después. A la mitad de la comparecencia, que tardó unas cinco horas, se retiró Manuel Díaz Suárez, del PAN, y una hora después siguió su ejemplo el perredista Alejandro Cuevas Mena, fastidiado de escuchar tantos halagos a los funcionarios, comentó. También se retiraron Harry Rodríguez Botello, del PVEM, y Luis María Aguilar Castillo, de Nueva Alianza, aunque éste regresó casi al final. Otros que abandonaron la comparecencia fueron los morenistas Miguel Candila Noh y Luis Hermelindo Loeza Pacheco; en el caso de este último su ausencia fue más notoria que las de los demás porque hizo preguntas y cuando las funcionarias lo buscaban para responderle, ya no estaba. Según dijo ayer, se retiró con su coordinador, Candila Noh, porque tenían prisa para llegar a un evento en el interior del Estado, con Joaquín Díaz Mena, coordinador de los delegados federales en Yucatán. Los comparecientes invitados fueron los secretarios de Gobierno, de Finanzas y de Seguridad Pública, María Fritz Sierra, Olga Rosas Moya y Luis Felipe Saidén Ojeda.

Para continuar con el Congreso del Estado, el próximo lunes se clausurará el tercer y último periodo ordinario de sesiones del primer año de la actual Legislatura y se espera que lo hagan con temas polémicos, empezando por la autorización al gobernador Mauricio Vila Dosal para contratar un crédito por 2,620 millones de pesos para el proyecto “Yucatán Seguro”. El otro tema candente sería un segundo debate en tribuna por la iniciativa del matrimonio igualitario, que regresará al pleno para su discusión y sometimiento de nuevo a consideración de los diputados.