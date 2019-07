Plaza Grande

Nos comentan que…

César Antuña Aguilar, quien busca ser ratificado por el Congreso del Estado próximamente como magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, tuvo la semana pasada su primer encuentro con los diputados locales que decidirán si repite o no en el cargo. Lo que no se sabe es si el encuentro fue como esperaba, pues al coincidir entre los invitados en primera fila en la ceremonia de firma de cartas de intención de los rectores de universidades que ofrecen becas a los hijos de los policías, lo sentaron junto a legisladores que no conocía. Un reportero le presentó a la legisladora panista Paulina Viana Gómez, quien tampoco lo conocía, y la primera expresión de ella fue: “Ah, él era el del tribunal”, a lo que se le preguntó delante del magistrado si entonces ya decidieron que no será ratificado. Entre sonrisas nerviosas y con el rostro colorado, Antuña Aguilar le dio la mano para saludarla y dijo: “Sí, soy el hasta ahora presidente del tribunal”, mientras la diputada, también entre risas nerviosas, corrigió su comentario: “Perdón, es el magistrado”, pero la duda quedó en el aire.

A propósito del Congreso del Estado, aunque digan lo contrario y las veces que pueden repiten que están “en receso”, no de vacaciones, la verdad es que la mayoría de los 25 legisladores no está desde la semana pasada, al menos en Mérida. Algunos incluso ni siquiera en el Estado. Entre los pocos que aún asisten a sus oficinas del Poder Legislativo está el presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández. Una prueba de que la mayoría de los legisladores ya no asiste al Congreso es que desde el pasado lunes 15, cuando se clausuró el periodo ordinario, ni siquiera se ha convocado a sesionar a las comisiones permanentes, a pesar de que solo en ese último día de sesión plenaria se turnaron a comisiones alrededor de 10 iniciativas para su estudio y dictamen.

El diputado local del PAN Manuel Díaz Suárez sí tiene claro el concepto de austeridad republicana en este sexenio, porque acudió con su familia a una función dominical en los cinemas del Centro de Convenciones Siglo XXI, donde la calidad y la actualidad de los largometrajes son igual que los de los cinemas comerciales de la capital yucateca, pero el precio de entrada es más barato en 50%, al igual que los paquetes de palomitas, perros calientes, nachos con queso, paninos y refrescos.