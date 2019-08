Plaza Grande

Nos comentan que…

Ahora resulta que el PRD en Yucatán, contrario a lo que siempre se ha pensado, no es uno de los partidos pequeños en la entidad, sino, por el contrario, su militancia sería superior a la de otros institutos políticos. Por más que se sigue desmantelando, continúa la desbandada y renuncia de sus militantes, estos no se acaban, al menos eso se pudiera pensar si fuera verdad lo que dicen cada uno de los que convocan a ruedas de prensa para anunciar sus salidas. Tan solo entre Bayardo Ojeda Marrufo, exdiputado perredista; Tonatiuh Villanueva Caltempa, exregidor de Mérida y hoy funcionario de la administración estatal panista, y Nino Ferro Muñoz se habrían llevado a más de 20,000 militantes cuando se fueron del PRD, según lo que anunciaron, aunque cuando convocaron a una asamblea en el interior del estado para apoyar a una organización que busca convertirse en partido político nacional, apenas reunieron a unas 1,500 personas, pese a promesas de regalarles despensas, que al final no dieron. En su momento, Alejandro Cuevas Mena, líder estatal de los perredistas, afirmó que no le afectaban las renuncias, porque no representaban tantos seguidores como dijeron. El sábado pasado, cuando Arturo Ciau Puc, líder de Izquierda Democrática Nacional (IDN), también anunció su renuncia, dijo que se iban con él otros cinco mil militantes perredistas. O sea, cada vez que se va un dirigente se lleva miles de perredistas y siguen quedando o saliendo más. Entonces, ¿cuántos perredistas habrá en Yucatán o cuántos quedarán?

En opinión de Álvaro Cetina Puerto, subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional del gobierno del Estado, la administración estatal está descontinuada, obsoleta en esta materia que le toca atender, y por el contrario, el Ayuntamiento de Mérida es lo máximo. Al menos así lo plasmó el pasado viernes durante la ceremonia de instalación del Consejo de Mejora Regulatoria de Mérida, pues, según expresó textualmente: “Mérida está muy avanzada en esta materia desde que Renán Barrera tomó las riendas de la alcaldía la primera vez, tendiendo nuevos servicios tecnológicos, madurándolos y con la continuidad del equipo de tecnologías de la información, que son los más reconocidos en todo México”. Para no dejar duda alguna sobre esta situación, recordó que: “lo hemos reconocido muchas veces, el gobernador lo ha explicado muy bien: en mejorar regulatoria el Ayuntamiento es un Ferrari y el gobierno del Estado todavía es un volcho de 1970”.