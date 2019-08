Plaza Grande

Nos comentan que…

En reciente entrevista colectiva, Joaquín Díaz Mena, el superdelegado del gobierno federal en Yucatán, negó estar comprando o poseer tierras ejidales en el Estado, como se publicó recientemente en columnas de trascendidos de medios capitalinos. También negó vínculos empresariales con Alfonso Pereira Palomo, empresario del ramo inmobiliario conocido como “El mosco”, como también señalan esas columnas, cuya información calificó de “vil calumnia”. Cree, dijo, que fueron publicaciones pagadas por alguien que quiere desprestigiarlo o tal vez sean parte de los ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Estos ataques en mi contra los tomo como algo normal que tiene que ver con mi cargo y por representar al Presidente. Si a él lo golpean periodísticamente a nivel nacional, también a mí me toca”, justificó.

Hoy se cumplen cuatro meses del fallecimiento de un joven discapacitado en brazos de su madre a las puertas del Hospital O’Horán, y mañana se ajustarán 120 días de que Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud, anunció que se realizaba “una investigación profunda en torno a los hechos y a los protocolos de atención”. No se han comunicado los resultados, sea para aplicar las acciones correspondientes a fin de mejorar la atención o en descargo de la imagen del personal, que a pesar de sus esfuerzos y entrega queda en entredicho por sucesos como éste.

Quien ya es orgullosamente azul es el exoperador político priista Roger Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado, porque en la elección interna del comité directivo municipal del domingo pasado asistió con una camisa color azul fuerte que no solamente deslumbró a los panistas “originales”, sino que brilló cuando estuvo junto al gobernador Mauricio Vila Dosal, el alcalde Renán Barrera Concha, el presidente estatal del PAN, Asís Cano Cetina, y el presidente del comité directivo municipal, Luis Canto García. Ellos fueron con camisetas o guayaberas blancas; el único vestido de azul fue Torres Peniche.

Tal como lo anticipamos en esta columna, el próximo domingo se conmemorarán 15 años del fallecimiento del dos veces gobernador Víctor Manuel Cervera Pacheco, con cambios a esta ya tradicional ceremonia: el primero es que la misa será siempre a las 8:30 a.m., pero ya no en el panteón, sino en la iglesia de San Sebastián. Después se invita a quien desee acompañar a la familia a depositar una ofrenda floral en su tumba y a las 10 se hará una ceremonia ante su busto en la Casa del Pueblo, donde se contempla incluir un vídeo para recordar la vida y obra de este polémico personaje político del Estado. Por cierto, el mismo domingo 17 será la toma de posesión del nuevo presidente estatal del PRI. Y volviendo a los cambios de este año, por primera vez no habrá evento en Progreso. Si acaso por la noche se podría realizar algo de última hora en su natal Dzemul.

Para los asistentes a la jornada inaugural de la Expo Adulto Mayor 2019, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, fue notorio el enojo de Iraís Barón Zermeño, directora del Servicio Nacional de Empleo en Yucatán (SNEY), porque no se le cumplió una petición. Resulta que la funcionaria exigió casi a gritos a personal de logística del gobierno del Estado que fuera ella quien entregara reconocimientos en el evento, que continuará hoy. No se accedió a su exigencia porque el protocolo oficial indica que esa responsabilidad recae en el representante del Poder Ejecutivo de mayor rango, que en el caso de ayer fue la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra. A la directora del SNEY no le quedó más remedio que aceptar y posar solo para la foto con evidentes señales de disgusto. No faltó quien dijera que nunca faltan los funcionarios ávidos de reflectores.