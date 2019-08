Plaza Grande

Nos comentan que…

La administración de Mauricio Vila Dosal sancionó por comentarios misóginos a un fantasma, si se toma como referencia la información que está disponible en la plataforma de transparencia de la Fiscalía General de Justicia de Yucatán. Una búsqueda en los datos disponibles desde 2015 al primer semestre del calendario actual no arrojó un solo registro que deje constancia de la existencia de “Fausto Enrique Loría Ortiz” como empleado o colaborador de la dependencia yucateca, a pesar de que ésta lo identificó como “coordinador de la Dirección de Control de Procesos”. “En #Yucatán no toleramos la violencia contra las mujeres. Los comentarios en redes de Fausto Enrique Loría Ortíz, empleado de la @fgeyucatan, contravienen con los valores de nuestro gobierno. He dado la instrucción de que sea dado de baja inmediatamente de su cargo (sic)”, escribió el domingo pasado en Twitter el gobernador Vila Dosal. Posteriormente, la Fiscalía confirmó en un comunicado la baja de Loría Ortiz, quien había reprobado los actos vandálicos en la marcha feminista del viernes pasado en CDMX y escribió: “Porque no pasa una pipa llena de gasolina y les prenden fuego?”, mensaje que desató una andanada de críticas. Si fuera un perfil falso en redes sociales, ni el gobernador ni la Fiscalía habrían aludido al nombre y cargo, de ahí que resulte extraño que en el portal de transparencia de la dependencia no haya información sobre el presunto coordinador de la Dirección de Control de Procesos: no aparece en la currícula de funcionarios, ni en el directorio y mucho menos en la nómina (donde figuran hasta los auxiliares de departamentos), lo cual impide verificar datos como antigüedad, atribuciones, responsabilidades, funciones y cuánto cobraba por sus servicios. Si fuera el caso de un profesional que trabaja por honorarios, también vía transparencia la Fiscalía precisa que en los dos primeros trimestres de 2019 no ha celebrado un solo contrato de este tipo. Prueba de que la plataforma de transparencia está actualizada al período enero-junio del año en curso es que en la nómina de la Fiscalía hay solo dos personas con apellido paterno Loría, los mismos que aparecen en todo 2018 y ninguno es el funcionario presuntamente sancionado (de hecho, se trata de una mujer y un varón). El único dato oficial disponible sobre Loría Ortiz está en el Registro Nacional de Profesionistas, donde aparece que se tituló en 2012 como licenciado en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo campus Campeche.

El próximo sábado cinco de octubre se acaba el periodo de Fernando Bolio Vales como magistrado del Tribunal Electoral del Estado y ya se mencionan nombres de quienes aspiran a ese cargo, incluyendo al mismo Bolio Vales, de quien se dice es el más desesperado por seguir en el cargo y prolongar el tiempo que lleva ya viviendo de la nómina electoral, donde empezó como consejero y luego fue presidente del Instituto Electoral en la entidad. Para mantenerse por un periodo más de magistrado, presume que cuenta con el apoyo del senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, ya que es en el Senado de la República donde se designa a los magistrados electorales estatales. Los otros que se mencionan, y se dice ya andan buscando el apoyo tanto en Yucatán como en Ciudad de México para llegar a ese puesto, son Hidalgo Victoria Maldonado, quien por segunda vez lo intentará, y los consejeros electorales estatales José Antonio Martínez Magaña y Antonio Matute González.

La conformación o transformación de organizaciones políticas públicas o civiles, en su búsqueda por ser partidos políticos, está en pleno auge. Como diría algún politólogo: total, lo más que puede pasar es que pierdan el registro y hagan otro: pasas de Encuentro Social a Encuentro Solidario y listo… El reciente abandono de la exgobernadora priista de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco a su partido movió el hormiguero y muchas organizaciones aprovecharon para presentarse en sociedad diciéndole que “no”, aun sin que se los hubiera solicitado. Para conocer un poco más de estas organizaciones, algunas de las que ya tienen presencia en Yucatán son Redes Sociales Progresistas (RSP), conformadas básicamente por integrantes del magisterio y en Yucatán comandadas por el profesor Luis Felipe Avilés Mendiburu; “Reconciliándonos México Renace, A.C.”, vinculado con el político Juan Ramón Félix López, exmilitante del hoy desaparecido Partido Encuentro Social (PES). Dos de sus contactos en Yucatán son Antonio Jiménez López y José Alfonso Sosa Godoy. La tercera es la organización civil Encuentro Solidario, que busca ser partido político nacional y reemplazar al extinto Partido Encuentro Social (PES). En su cuenta de Facebook Esteban Rafful Quiñonez se identifica como presidente del Comité Directivo Municipal del PES (Solidario) y anteriormente fue directivo del PES (Social).