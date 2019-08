Plaza Grande

Nos comentan que…

El Congreso del Estado ya está completo de nuevo. Ya son 25 los diputados en funciones desde la quincena pasada, con la reincorporación de Fátima Perera Salazar, legisladora de Morena, quien estaba de licencia por maternidad. Dicen que los niños traen torta bajo el brazo y en este caso podría cumplirse, ya que pocos días después del regreso de la diputada, el presidente de su partido, Mario Mex Albornoz, envió un oficio a Felipe Cervera Hernández y Martín Chuc Pereira, presidente de la Junta de Gobierno y secretario general del Congreso, respectivamente, en el que les informa que a partir de esa fecha Miguel Candila Noh deja de ser el líder de la bancada morenista en el Poder Legislativo y en su lugar queda Fátima Perera. El problema es que ningún partido político puede hacer una petición de este tipo. Debe hacerlo con sus legisladores y éstos a su vez transmitirlo a la directiva del Congreso.

Los pleitos entre las filas morenistas, que comenzaron con el enfrentamiento la semana pasada en el Senado entre Martí Bartes y Ricardo Monreal, cuando al primero lo desplazaron como líder de la bancada, parece que tendrán su versión local, pues los cuatro legisladores de Morena en el Congreso del Estado tienen que ponerse de acuerdo para decidir quién es su coordinador y manifestarlo a la Junta de gobierno, lo cual hasta ahora no ha sucedido. El problema es que no todos quieren seguir la línea enviada por el líder del partido, Mario Mex, empezando por el coordinador que sería defenestrado, Miguel Candila Noh, pues ya manifestó que no pretende dejar la coordinación de su bancada. Entre sus compañeros acordaron que él sería su coordinador durante los tres años, aunque está por verse si será así o se impondrá la directiva.

Y hablando de los diputados de Morena, al parecer recientemente el legislador Luis Hermelindo Loeza Pacheco decidió despedir a su asesor, el ex perredista Ernesto Mena Acevedo, porque tuvo la ocurrencia de pegar en la entrada de su oficina del Congreso un letrero con la leyenda “Diputado Independiente”, y además negó haberlo hecho. Para su desgracia, fue descubierto por las cámaras de vigilancia del edificio.

La última en llegar ayer, corriendo y “al borde del infarto”, al primer informe del alcalde Renán Barrera Concha fue la diputada federal y presidenta del PAN en Mérida, Cecilia Patrón Laviada. Justo cuando el alcalde estaba por concluir su mensaje político, la legisladora, todavía agitada por las carreras, arribó al teatro Armando Manzanero. “Tarde, pero llegué”, dijo la flamante líder meridana del blanquiazul, quien arribó a las 11:30 al evento que comenzó a las 10 de la mañana.

Los que de plano no asistieron al informe de Barrera Concha fueron cinco ex alcaldes meridanos: César Bojórquez Zapata, al parecer porque recientemente falleció su hermano; la priista Angélica Araujo Lara, quien no asiste a eventos de sus sucesores panistas; Xavier Abreu Sierra y el también ex gobernador Patricio Patrón Laviada. El quinto ex alcalde cuya ausencia fue notoria es el hoy gobernador Mauricio Vila Dosal. Sobre él, Barrera Concha informó que “ayer me llamó. Estaba programado para estar aquí, pero ustedes saben cómo están las cosas con el gobierno federal: hay un problema con el tema de faltante de útiles escolares y tenía una reunión con el secretario de Educación Pública; así que, bueno, por supuesto es un tema prioritario, no podemos dejar de asistir a ese tipo de reuniones. Me felicitó por el trabajo que hemos realizado hasta ahora”, expresó el primer regidor al disculpar la ausencia del mandatario estatal.