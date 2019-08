Plaza Grande

Nos comentan que…

Hasta anoche, a menos de 24 horas de la designación de la mesa directiva que presidirá los periodos ordinarios de sesiones del Congreso en el segundo año de la actual Legislatura, los diputados no habían llegado a acuerdos, principalmente en la bancada del PRI. Algunos tricolores piden que repita Enrique Castillo Ruz y otros, identificados con el grupo del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, exigen que sea uno de ellos. Estos últimos tienen incluso el aval de la coordinadora de la bancada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama. Detrás de los choques en el Revolucionario Institucional está el hecho de que la hasta hoy secretaria de la mesa directiva, Lila Frías Castillo, sería desplazada por algún legislador de Morena, a menos que ocupe la presidencia de la mesa. Entre los morenos el ambiente tampoco es miel sobre hojuelas, pues, como comentamos en este espacio, la dirigencia de ese partido designó a Fátima Perera Salazar al frente, a pesar de que el actual coordinador, Miguel Candila Noh, se niega a soltar las riendas.

En días pasados fueron citados a declarar ante la Fiscalía General de la República el exalcalde de Valladolid Roger Alcocer García y algunos de sus ex colaboradores, como José Luis Alcocer Rosado, Nárces Mendoza Ambris y Arturo Esquivel Palomo, quien fungió como tesorero de la administración 2012-2015, por la acusación que pesa sobre ellos de un desvío de 41 millones, que incluye $12 millones de la venta de un terreno de 20 hectáreas. En los pasillos de esa institución trascendió que uno de los citados, cuyo nombre no se reveló, propuso que ellos mismos podrían hacerse cargo de concluir esas obras, para terminar con el problema que “no causaron”. Se les indicó que, aunque lo “resuelvan”, el delito no muere y las investigaciones del caso continuarán.

De mantenerse vigente la máxima que reza “en política no hay casualidades”, mucho revelan las imágenes de la puesta en marcha del programa “Crédito ganadero a la palabra”, ayer en Tizimín, donde el muchacho de la película en la presentación de este plan federal fue nada menos que el gobernador Mauricio Vila Dosal. El superdelegado Joaquín Díaz Mena figuró al extremo del presídium (del lado izquierdo del jefe del Ejecutivo), y el rol protagónico del mandatario estatal continuó en las actividades posteriores al acto protocolario. Hay voces que sugieren que “Huacho” prefiere, por ahora, andar con un perfil bajo pues no quiere meterse en camisa de once varas con alguna declaración o anuncio que pudiera contrastar con el contenido de los prolongados discursos de “Las mañaneras”.

Entre las autoridades electorales de los Estados causó sorpresa y preocupación que esta misma semana se registró la renuncia de tres presidentes de institutos electorales estatales: Puebla, Nayarit y Michoacán. Ante esto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionó de manera extraordinaria para emitir las convocatorias y designar sucesores. Llama la atención el caso de Nayarit, cuyo presidente Celso Valderrama Delgado dirá mañana sus motivos para dar un paso de costado. Se dice que “ya no había cohesión en su consejo y ya no tenía el liderazgo del Instituto”. En Yucatán, nos comentan, la cosa no sería tan diferente, pues María de Lourdes Rosas Moya, presidenta del Iepac, perdió el liderazgo y se sabe que, de los siete consejeros, hay un grupo, autodenominado el “G-4”, con el que constantemente tiene enfrentamientos e incluso le ha frenado algunas disposiciones, la más reciente, la designación de la administradora, cuya propuesta surgió precisamente del G-4.