Plaza Grande

Nos comentan que…

En el Palacio de Gobierno comenzó la búsqueda de candidatos que propondrán al Congreso del Estado para elegir al nuevo magistrado presidente del Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios en lugar de César Antuña Aguilar, quien no fue ratificado en el cargo ante la unión de cinco de las seis bancadas que integran el Poder Legislativo. La votación confirmó que ningún partido tiene la mayoría o el control del Poder Legislativo. Votaron juntos la bancada del PRI, la más numerosa, con 10 diputados, y la del PRD, pero fueron insuficientes para superar a los seis panistas, cuatro de Morena, dos de Movimiento Ciudadano, el del PVEM y uno de Nueva Alianza, que se unieron para confirmar la no ratificación de Antuña. Al exfuncionario no debe extrañarle el resultado pues tuvo un aviso hace dos meses, como informamos en esta columna. Fue en un evento en la Secretaría de Seguridad Pública, en el que estuvo el gobernador Vila y en el que la diputada panista Paulina Viana Gómez expresó al conocer a Antuña: “Él era el presidente del Tribunal”. En ese entonces acababa de llegar al Congreso la solicitud de ratificación del magistrado presidente.

Sobre la búsqueda de candidatos a la presidencia del Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios se mencionan en el Palacio de Gobierno para integrar la terna que se mandará al Congreso a Yusif Heredia Fritz, expresidente del Tribunal Electoral del Estado y actualmente funcionario de la Consejería Jurídica; a Gabriela Gutiérrez de los Santos, subdirectora jurídica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; a Pedro Rivas Acevedo, hijo de Pedro Rivas Gutiérrez, quien fue secretario General de Gobierno en la administración de Patricio Patrón Laviada, y a José Carlos Puerto Patrón, exsubdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida y actual director jurídico de la SGG.

Mañana se presentarán los alegatos finales del juicio por el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto. El caso ha sido bandera de colectivos que luchan por la no violencia contra la mujer. Y en medio del impacto que tiene el caso, Martín, uno de los hijos de la señora Molina, ganó la oportunidad de representar a Yucatán en la Olimpíada del conocimiento y, junto con otros niños, viajó a Ciudad de México a recibir un reconocimiento por sus logros. Tras la ceremonia, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México, externó al menor y a su abuela su reconocimiento al gran esfuerzo que ha puesto en los estudios a pesar de la dura vida que le ha tocado. El jovencito es alumno del sexto año de la escuela Héroe de Nacozari.