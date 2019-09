Plaza Grande

Nos comentan que…

En la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con más de 30 capitanes de empresa de Yucatán en más de un momento salió a la palestra un ausente, el gobernador Mauricio Vila Dosal. Según algunos de los invitados, cuando se discutió el tema del suministro de gas, López Obrador señaló “ya me ha informado Vila” y, al final de la junta, el Presidente habló de la buena comunicación que mantiene con el jefe del Ejecutivo yucateco y el compromiso e insistencia “casi majadera” de Vila Dosal cuando se trata de asuntos energéticos, pesqueros o de promoción turística del estado.

Quienes parecen estar en un brete son algunos experredistas que promueven la creación de un nuevo partido. Hace unas semanas celebraron en Tekax una asamblea para recabar firmas tendientes a la formación de lo que sería el Partido Amplio de Izquierda Social (PAIS), pero no pudieron reunir el mínimo de rúbricas requeridas. Ahora su proyecto no es el PAIS, sino Demócratas, organización que a principios de este año notificó al Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de constituirse en partido político. Con su nuevo membrete pretendían realizar una nueva asamblea en Tekax el próximo domingo 8, pero siguen sin cuadrar sus números y prefirieron solicitar al INE un aplazamiento de esa reunión, que ahora está prevista para el domingo 22 de este mes en Mérida. A la cabeza de ese grupo están Nino Ferro Muñoz y Bayardo Ojeda Marrufo. Por alguna razón ya no están con ellos otros experredistas que ocuparon posiciones de alto nivel en su expartido.

¿Quién se atreverá a tomar al toro por los cuernos en el caso de los torneos de lazo? Excepto los que participan y tienen algún beneficio, cada vez que destripan a un caballo todo el mundo los critica y se indigna, pero hasta ahora nadie ha hecho algo para ponerles fin. Tanto el Congreso como el gobierno del Estado, que serían los indicados para hacer algo contra ese tipo de espectáculos, alegan que es competencia de los ayuntamientos otorgar los permisos o prohibir los torneos de lazo, porque así lo estipula el Reglamento de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, pero nunca han admitido que, si quisieran, podrían plantear una iniciativa de ley para cambiar las cosas y sancionar a los responsables de tantas muertes de caballos. Ambos poderes les dejan el paquete a los alcaldes, muchos de los cuales están involucrados en el negocio, al grado que se dice que más de la mitad de los 106 del Estado se están organizando para proponer que los torneos de lazo sean declarados patrimonio cultural, o sea, una tradición que sería avalada por la ley de usos y costumbres. Todo parece indicar que solo una iniciativa ciudadana podrá hacer que se modifique el Reglamento de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, que se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 11 de abril de 2012, casi un año después de la publicación de la ley, el 19 de abril de 2011, en el mismo Dogey.