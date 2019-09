Plaza Grande

Nos comentan que…

En la pasada ceremonia de premiación del programa internacional “Tú y Yo Somos el Cambio”, que reunió en esta ciudad a estudiantes de 28 entidades del país, al parecer el gobernador Mauricio Vila Dosal no estaba enterado de cuándo llegaron y cuándo regresaban alumnos y maestros a sus lugares de origen, pues en su discurso les dio la bienvenida y los invitó a visitar Chichén Itzá y otros atractivos de Yucatán, lo único malo fue que ese día era el último de su estancia en la ciudad. Es decir, les dio la bienvenida cuando ya se iban, aunque pocos repararon en ese detalle.

En el ayuntamiento de Mérida hay quienes por lo visto no quieren o desearían que ya no esté en esta administración municipal su director de Desarrollo Social, Jorge Gamboa Wong, porque desde hace una semana hacen correr el rumor de que renunció al cargo para irse al gobierno del Estado. Según los rumores, éste será el último mes de Gamboa Wong en el Ayuntamiento, pero es falso, el alcalde Renán Barrera manifestó tajantemente que es una mentira. Aunque no descarta que pueda haber algunos cambios más adelante, por ahora Gamboa Wong sigue firme.

Los yucatecos en las cámaras de Senadores y Diputados federales siguen teniendo peso político, ahora incluso reforzados, pues además de ser ratificados tres de ellos en las mesas directivas, se sumó uno más. En el Senado de la República se mantienen Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, como vicepresidente en la mesa directiva, y Verónica Camino Farjat, del PVEM, como secretaria, mientras que en la Cámara Baja la priista Dulce María Sauri Riancho también se mantuvo como vicepresidenta de la mesa directiva de los legisladores federales y asumió una de las secretarías el también yucateco Jesús Carlos Vidal Peniche, del PVEM. En ambos casos hacen mancuerna PRI-PVEM y se cumple con la paridad de género.