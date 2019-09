Plaza Grande

Nos comentan que…

“La diputada enamorada” podría ser el título de una historia en las llamadas revistas rosa, pero en realidad es el adjetivo que endilgaron a una legisladora local varios aficionados al béisbol que asistieron anteanoche al tercer encuentro de Leones de Yucatán y Diablos Rojos de México. Y vaya que va dirigido a alguien que se hizo notar muy en serio. Se trata de Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, a quien se vio literalmente muy alegre con su prometido, Santiago Sosa Cerón. Incluso, durante el concurso de “kiss cam” —la cámara enfoca a parejas para que se besen, con el ofrecimiento de premio “al mejor beso”—, la exsenadora hizo a un lado su espumosa bebida para unir sus labios a los de su novio sin recato alguno. La escena fue atestiguada por cerca de 15 mil aficionados que se dieron cita en el parque Kukulcán gracias a la pantalla gigante instalada sobre las gradas de los jardines. Con todo y la efusividad, la pareja no ganó el premio. Justo en estas fechas del año pasado, la legisladora panista recibió el anillo de compromiso de manos de Sosa Cerón, quien hizo público ese hecho en las redes sociales.

A propósito de Rosa Adriana Díaz, a varios asistentes al brindis que se ofreció en Palacio de Gobierno la noche del domingo pasado, después de la ceremonia del Grito de Independencia, les llamó la atención la insistencia de la coordinadora de los diputados locales del PAN en hacerles notar que no se invitó al evento a todos los subsecretarios y directores de dependencias estatales, como si se tratara de lo más notorio de la noche. En efecto, los organizadores decidieron invitar a los secretarios y solo a una parte de los titulares de direcciones, pero fue por medidas de seguridad ante una recomendación de Protección Civil de no saturar con gente los salones del antiguo edificio. Se supone que la otra parte de directores asistirá al evento del próximo año, en el cual estará ausente el grupo de esta ocasión. Quizás la actitud de la diputada Díaz Lizama, según los malpensados, se debió a que entre los funcionarios no invitados estaba su hija Ingrid del Pilar Santos Díaz, subsecretaria de la Juventud.

Aunque a cuentagotas, siguen fluyendo algunos nombramientos de funcionarios federales en Yucatán. Entre los más recientes está el de Ernesto Mena Acevedo, quien anteayer martes entró en funciones como titular del Órgano Interno de Control —organismo dependiente de la Secretaría de la Función Pública— del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY). Sin embargo, será la próxima semana cuando se haga el acto protocolario de nombramiento. Ernesto Mena es militante de Morena desde 2015.