Plaza Grande

Nos comentan que…

En torno al espectáculo sabatino de Ricky Martin en el Paseo de Montejo pasaron muchas cosas, algunas no tan visibles. Entre lo más notorio estuvo lo ocurrido en la sección “Verde S”, donde se asignó a directores y otros funcionarios del gobierno del Estado y algunos del Ayuntamiento de Mérida. Allí estuvieron, por ejemplo, Celia Rivas Rodríguez, directora del Registro Civil del Estado; Eric Villanueva Mukul, director del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, y los regidores meridanos Jesús Pérez Ballote y Brenda Guadalupe Ruz Durán, así como María Doris Ybonne Candila Echeverría, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Ninguno pudo ver al cantante, porque quedaron a la altura de la entrada de la Escuela Modelo. Se resignaron a oírlo y verlo en pantallas gigantes instaladas en esa zona, que, además, quedaron semicubiertas por ramas de los árboles. Quizás por eso a Celia Rivas, Eric Villanueva y María Doris Candila se les vio más ocupados en sus teléfonos celulares que en el desarrollo del concierto. Incluso, se retiraron antes del final con sus acompañantes. Lo contrario fue la regidora Brenda Ruz, a quien sí se vio disfrutar del evento. Doris Candila protagonizó un breve altercado porque al llegar con otras dos personas ocupó las filas de adelante, pero luego se presentaron quienes sí pagaron por esas sillas y tuvieron que pedir a la exdiputada que se levantara. No fue fácil, pero consiguieron hacer valer sus derechos.

El Patronato Cultur finiquitó, o retiró en términos más coloquiales, desde el 1 de julio pasado la concesión de las palapas de los cenotes X’kekén y Samulá y la administración de las palapas turísticas de Chichén Itzá, que estaban en manos de la empresa “Markali, Servicios de Mérida”. Se desconocía la causa, pero ya salió el peine: había numerosos incumplimientos de contrato. En círculos cercanos al Patronato Cultur se averiguó que con esa medida se pone fin a la concesión que durante dos sexenios tuvo el empresario Luis Hernán Aguiar Padrón, quien no invirtió en la modernización de las instalaciones y tampoco entregó al gobierno del Estado lo que realmente captaba en las palapas. Al margen de ese proyecto, se supo que Aguiar Padrón también se enfrenta a demandas penales de una decena de empresarios locales, a quienes incumplió acuerdos para impulsar un proyecto de transporte turístico. También trascendió que el gobierno del estado giró instrucciones para hacer cambios estructurales en las instalaciones para adaptarlas a las necesidades que impondría el proyecto del Tren Maya. El problema de las palapas y las concesiones no tendría mayor repercusión si no fuera porque están involucrados recursos del Estado, que, según las fuentes, son considerables.

Algo pasa en el consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), porque al menos la mitad de sus ocho integrantes están en busca de opciones para dejar de ser parte de este órgano colegiado. La consejera María del Mar Trejo Pérez busca incorporarse al servicio profesional del Instituto Nacional Electoral y para ello presentó los exámenes el pasado sábado en las instalaciones de esa institución en esta ciudad. A su vez, los consejeros José Antonio Martínez Magaña y Antonio Matute González y el secretario ejecutivo del Iepac, Hidalgo Victoria Maldonado, están en la competencia para ser magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY); algunos dicen que lo hacen por superarse en el plano electoral, pero hay quienes se lo atribuyen a que ya no quieren estar con la consejera presidenta, María de Lourdes Rosas Moya, por el ambiente que ha creado que consideran desagradable.

Siguiendo con el Iepac, el pasado jueves 12 del presente la consejera María del Mar Trejo Pérez tomó posesión como vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales Estatales, que preside Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, consejera de Tabasco. La ceremonia fue en el marco del XXX Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, que se realizó en Tabasco, y el periodo de esta nueva directiva será de dos años: el primero lo presidirá la tabasqueña y en el segundo año asumirá la presidencia la yucateca María del Mar, quien ahora tendrá más motivos para seguir viajando.

Buena charla tuvieron el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, y la presidenta de la asociación civil Causa Común, María Elena Morera Mitre, durante la II Conferencia Nacional de Asuntos Internos que se realizó en Mérida el jueves pasado, al grado que rieron durante su plática, caminaron juntos para la foto del recuerdo y se despidieron afectuosamente. Quizá ambos recordaron que María Elena Morera calificó en su análisis del año pasado que Yucatán tiene la cuarta policía peor evaluada del país, “pero funciona muy bien”. En esta conferencia, la activista, quien también fue presidenta de México Unido contra la Delincuencia, dijo que Yucatán es un estado en paz, pero no así el resto del país. Causa Común está por concluir la evaluación 2019 de las policías mexicanas y María Elena Morera anticipa que a Yucatán le va bien. Dice que no sabe cuál es el secreto de la policía estatal yucateca, pero le llamó la atención el comentario del secretario Saidén de que es una policía bien controlada. Para ella es un enigma que el Estado esté en paz cuando el vecino Quintana Roo sufre violencia extrema y deseó que “ojalá no se descuiden, porque Yucatán tiene un vecino muy difícil”. La activista cree que la participación y comunicación ciudadanas, el respeto de la gente a los policías y la credibilidad que tiene la corporación es fundamental para que el Estado tenga buena seguridad pública.

Ante la oportunidad de tener cerca al comandante Saidén Ojeda, a quien no se le ve mucho en actos públicos, el día de la conferencia nacional se le preguntó sobre la propuesta para endurecer los requisitos para la obtención de la licencia de manejo por primera vez, pero con diplomacia respondió que todavía es eso: una propuesta, y cuando la apruebe el Congreso del Estado dará una opinión escrita. Sin embargo, la iniciativa fue aprobada por mayoría en el pleno del Congreso un día antes, el miércoles 18, aunque sin plazo de aplicación.