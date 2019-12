Plaza Grande

Nos comentan que…

Parece que la alcaldesa de Tinum, Natalia Mis Mex, quiere convertir a su municipio en uno independiente de Yucatán, así como ella misma parece ya no responder a nadie más que a su papá, el exalcalde Evelio Mis. Al menos eso se comenta ante su actitud de negarse a enviar su proyecto de Ley de Ingresos y Ley de Hacienda para 2020, como lo hicieron los otros 105 alcaldes del Estado. Natalia Mis ya fue alcaldesa por el PAN y ahora repite en el cargo por Nueva Alianza, motivo por el cual el diputado de ese partido Luis María Aguilar Castillo le llamó para recordarle que debía mandar sus proyectos de ley, pero le respondió que no lo haría, que no le interesaba. Lo mismo le contestó al presidente de Nueva Alianza cuando, enterado de la negativa, le dijo a la alcaldesa que debía cumplir con el requerimiento. Ante esa situación y conforme a la ley, ayer el Congreso del Estado le aprobó a Tinum para 2020 la misma ley de ingresos que ejerce este año.

Quien anda mal y de malas es el exdiputado local panista Juan Manuel Valencia Heredia. A su reciente cese en el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (Ieaey) por malos manejos financieros se suma ahora que el Partido Acción Nacional (PAN) está analizando su probable expulsión de su lista de capacitadores, por considerar que no puede estar al frente de cursos sobre la doctrina panista con sus antecedentes de fraude en el instituto y, años atrás, en el programa Oportunidades de Sedesol, cuando fue denunciado incluso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por pasar la charola en una campaña política. En sitios de internet especializados en operaciones inmobiliarias se puede ver que Valencia Heredia ya puso a la venta un rancho de nada menos que 115 hectáreas en Sudzal, del cual es propietario desde hace varios años. No falta quien se pregunte si será para devolver más de 400,000 pesos de un faltante que se le atribuye en el Ieaey.

Hablando de iniciativas y paquete fiscal, el polémico nuevo impuesto para los hoteles que el Ejecutivo propone aplicar en Yucatán se lo habrían fusilado de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, de Quintana Roo, que en su Sección II en Materia de Saneamiento Ambiental, en su artículo 148 a la letra dice: “Están obligados a pagar los derechos de saneamiento ambiental el o los usuarios de cuartos y/o habitaciones de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y moteles, mismo derecho que será retenido por los prestadores de servicios del ramo”. Y en su artículo 149 dice: “El pago del derecho de saneamiento ambiental se causará en razón del 30% de la UMA por cuarto y/o habitación por noche de ocupación, al momento en que el pago de la ocupación de la habitación se efectúe por adelantado o al momento del registro (check in), o al momento de la salida (check out) si el pago es después del servicio prestado”.

