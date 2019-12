Plaza Grande

Nos comentan que…

El turismo político no se limita a quienes han sido señalados por ello en la localidad, como el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi. Otro personaje que mostró que gusta de los viajes con cargo al erario es el senador panista Raúl Paz Alonzo, quien está recién desempacado de Madrid, donde asistió la semana pasada a la Cumbre Ambiental COP 25. El legislador llenó la red social Twitter con fotos de su viaje a la “madre patria”, donde convivió con la embajadora de México en España, Roberta Lajous, y además se tomó foto con el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, cuya lucha en pro del medio ambiente es mundialmente conocida. En una parte del viaje, Paz Alonzo estuvo acompañado —irónicamente por tratarse de una cumbre sobre el cambio climático— del senador Armando Guadiana Tijerina, el llamado “Rey del carbón”. Se espera que hayan platicado del abasto de gas natural para la Península, que Guadiana ofreció impulsar.

Hablando de representantes de Yucatán en el Senado, en días pasados desconcertó la actitud de la senadora Verónica Camino Farjat, del PVEM, cuando anunció que hablaría con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que no cobren el impuesto de seguridad que propone el gobierno de Mauricio Vila Dosal. El desconcierto obedece a que hasta hace no mucho tiempo se le vio muy colaborativa con el jefe del Ejecutivo estatal e incluso formó parte desde el presídium en eventos del gobierno panista. Quienes han seguido su carrera política nos comentan que no es de sorprenderse el cambio de preferencias políticas de la senadora, a quien califican de un acabado ejemplo de los políticos chapulines. Su carrera política empezó en el PRD. Cuando su madre, la exalcaldesa de Tizimín y exdiputada local por el PRI Verónica Farjat abandonó las filas tricolores para sumarse al partido del Sol Azteca, la hoy senadora regresó al PRI, donde le dieron la oportunidad de ser funcionaria en el gobierno estatal que encabezó Rolando Zapata Bello. Luego fue diputada local por el mismo tricolor y hoy es senadora por el Verde Ecologista. Y, por si fuera poco, en los corrillos políticos no deja de mencionarse que tiene un acercamiento con Morena, tan notorio que, se dice, tiene muy inquieto a Huacho Díaz.

Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, revivió ayer durante el convivio de periodistas locales con directivos de la Concanaco la célebre frase “comes y te vas”, que le dijo en 2002 Vicente Fox a Fidel Castro en la Cumbre de las Américas en Monterrey. Resulta que don Michel Salum llegó muy puntual al convivio, a las 8 de la mañana, en un hotel de la avenida Colón con calle 60, tomó un café, comió fruta en forma rápida y desapareció antes de que llegara el grueso de los medios de comunicación y el presidente de Concanaco, José Manuel López Campos, diera su mensaje navideño. Algunos periodistas relacionaron la fugaz presencia del líder local con una evasiva para hablar del papel que tuvo la Canaco en el conflicto con los hoteleros por el aumento del impuesto al hospedaje. Sin embargo, Michel Salum tuvo otra reunión a temprana hora en un lugar diferente y solo cumplió con el protocolo de hacer acto de presencia con el líder nacional de Concanaco.

