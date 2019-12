Plaza Grande

Nos comentan que…

Ante los insistentes señalamientos del Gobierno del Estado de que el recorte del gobierno federal orilla a la aplicación de nuevos impuestos y derechos en Yucatán, la representación del gobierno federal recopila y concentra toda la información sobre la derrama de dinero enviado al Estado en 2019, que son muchísimos miles de millones de pesos a favor de los yucatecos. La diferencia ahora es que ese dinero público no lo maneja el gobierno del Estado en forma directa y por ello no lo reconoce como parte del ejercicio fiscal en la entidad. Quienes realizan esta labor de compilación de recursos que llegaron al Estado en este año señalan que quizá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el que más ha destinado recursos a Yucatán en todos sus programas sociales, infraestructura y apoyos que autoriza.

La prometida planta de generación de energía eléctrica Mérida IV que ofreció construir el presidente Andrés Manuel López Obrador parece que sí se hará el próximo año, pero no será financiada con dinero público federal, sino con capital de la iniciativa privada, que la rentará al gobierno federal cuando quede lista. Nos dicen que por esa razón el presidente López Obrador no incluyó ninguna cantidad de dinero para la nueva planta eléctrica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, porque “ya amarró” el contrato con algunos inversionistas afines al gobierno federal. El tiempo despejará las dudas sobre si la Planta Mérida IV arranca o el proyecto se queda en el escritorio.

Muy interesante se pondrá la próxima elección del presidente del Consejo Empresarial Turístico (Cetur), que ahora preside Jaime Solís Garza, cuyo período de un año ya venció. Y es que el nuevo bloque empresarial del sector turístico pretende colocar a un presidente combativo de la vieja guardia, que levante la voz con fuerza y que sea defensor del sector, a fin de que no se repita la historia de que sean afectados por un acuerdo de las grandes cámaras que participan en los consejos consultivos de los gobiernos estatal y municipal de Mérida. La reunión de hoteleros el sábado pasado en el hotel El Conquistador fue precisamente para que los líderes “duros” empiecen a tomar posiciones sobre los organismos empresariales importantes, de manera que sean contrapeso del gobierno. Para la renovación, que se realizará mañana durante su asamblea convocada a las 17 horas, se perfila para ser su nuevo presidente el empresario hotelero Jorge Carrillo Sáenz, cuya directiva estaría integrada por David Escalante Lombard, como vicepresidente; Alvaro Traconis Flores, secretario; Armando Casares Espinosa, tesorero; Enrique Ancona Teigel y Kitzia Morales Torres, como vocales. Por cierto, Traconis Flores, quien fungiría como el nuevo secretario, apenas el pasado 10 de diciembre presentó su renuncia, en calidad de irrevocable, a su militancia en el PRI. Para hacerlo, incluso viajó a la ciudad de México para presentarla a la dirigencia nacional.

Como ecos de la aprobación del paquete fiscal para 2020 en el Congreso del Estado se puede mencionar que el pasado miércoles Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, más tardó en entrar que en salir corriendo de la reunión de la comisión de atención ciudadana que atendía a los inconformes que protestaban desde temprano afuera de la sede del Poder Legislativo, comentando que se confundió de comisión. El perredista explicó que como integrante de la comisión de Atención Ciudadana acudió para atender a los inconformes, pero para su sorpresa se encontró con que el presidente estatal del PRI Francisco Torres Rivas y sus alcaldes le estaban reclamando a su diputado priista Luis Borjas Romero que el paquete fiscal presentado no debía ser aprobado, porque le quitaría votos al PRI. Incluso lo invitaban a votar en contra para ganar el apoyo de la gente. Al recordarle al perredista que no solo había priistas, pues también estaba el presidente del PT, Francisco Rojas Villavicencio, Cuevas Mena confirmó que aunque estaba presente sólo se limitó a escuchar los reclamos entre priistas. Pero él, al ver que era un asunto entre ellos y no con el Congreso, prefirió retirarse.

Hablando de la comisión de Atención Ciudadana del Congreso, otra de sus integrantes, Silvia López Escoffié, diputada de Movimiento Ciudadano, también se quejó contra su presidente, Luis Borjas Romero, diputado del PRI, porque no convoca a sesiones, incluso la semana pasada, cuando atendía a los inconformes con el paquete fiscal, tampoco le avisaron de esa reunión, por eso no estuvo y acudió cuando se enteró, pero llegó cuando salían todos y ya había terminado.

En política son muchos los que al alcanzar un puesto se olvidan de quienes de una u otra forma les ayudaron a lograrlo. Un caso específico es Carlota Storey Montalvo, quien después de obtener el puesto de consejera del PAN a costillas de panistas tekaxeños, se olvidó de ellos y ni siquiera hizo acto de presencia en la posada navideña del comité directivo municipal de ese partido. Era de esperarse, pues también desde su puesto de directora general de Educación Básica en la Secretaría de Educación del gobierno del Estado les ha negado apoyo a los tekaxeños, específicamente a panistas que se le han acercado a pedir trabajo o contrato para trabajar en alguna escuela.

Finalmente, María del Mar Trejo Pérez, consejera del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (Iepac), quien el mes pasado pasó el examen para ser parte del servicio profesional del Instituto Nacional Electoral (INE) y fue asignada para ser vocal ejecutiva de un Consejo Distrital en Tijuana, decidió declinar y continuar en Yucatán. La consejera empezó aquí su carrera en materia electoral, precisamente como consejera del INE en la entidad, y hoy lo es del Iepac, donde le quedan cinco años.

