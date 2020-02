Plaza Grande

Nos comentan que...

El Poder Judicial de la Federación, la máxima tribuna de justicia en México, detectó durante una investigación interna en 2019 muchos casos de nepotismo en su estructura y uno de ellos fue en los tribunales federales de Yucatán. Abogados litigantes que llevan juicios en los tribunales federales de Mérida nos dicen que en el Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del XIV Circuito se detectó un caso donde una magistrada logró colocar a tres de sus parientes: dos de sus hijos y su nuera adquirieron cargos administrativos en los juzgados Segundo y Tercero y el Segundo Tribunal Colegiado. Para restarle poder e influencias la cambiaron de estado, pero no aceptó y mejor se jubiló. Por esa causa, la Judicatura Federal está muy pendiente de este tribunal colegiado que nada más y nada menos decidirá si ratifica la sentencia que obliga a la reinstalación del exmagistrado presidente del Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, César Andrés Antuña Aguilar, o lo deja fuera en forma definitiva de dicho cargo.

Funcionarios del gabinete del gobernador Mauricio Vila Dosal, que primero pasaron por la administración municipal del Ayuntamiento de Mérida, felicitaron ayer al alcalde Renán Barrera Concha por su cumpleaños número 41, que celebró el viernes 21 de febrero pasado. Después de la ceremonia del Día de la Bandera en la zona militar, varios funcionarios estatales saludaron y dieron un abrazo al alcalde Barrera Concha por su onomástico y le desearon lo mejor. En el evento, el gobernador y el alcalde se saludaron de mano, en forma cordial. Vila Dosal cumplirá 40 años el 30 de marzo entrante.

Una nueva versión del presunto caso de extorsión detectado en el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) se difunde entre funcionarios de esa dependencia y aseguran que no se tocó ni salió de ninguna oficina algún dinero del erario. Todo quedó en llamadas telefónicas al guardia de seguridad del edificio y la prohibición en algunas áreas fue para verificar la versión del extorsionador: que dentro del edificio había sicarios que matarían a la víctima si no depositaba la cantidad de dinero que solicitaba a una cuenta en línea. Después que la Policía Estatal verificó que no hubo ningún pistolero, reabrieron las áreas restringidas y todo volvió a la normalidad. El director general del Insejupy, Heide Joaquín Zetina Rodríguez, ya no quiso hablar del tema porque la versión oficial ya la dio el gobierno y la SSP.

Aunque pareciera que los diputados locales del PRI ya se reconciliaron con el presidente de su partido, Francisco Torres Rivas, porque se les ha visto presidiendo eventos juntos en la Casa del Pueblo, se dice que son solo apariencias. La última vez, el sábado 15 pasado, Janice Escobedo Salazar, presidenta de la mesa directiva del Congreso, presidió con “Panchito” la ceremonia donde rindió protesta el nuevo dirigente nacional de los jóvenes priistas, Ulises Pat Tamayo, y en fechas anteriores, en el Salón de la Mujer, Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del tricolor, también con Janice Escobedo, presidió con “Panchito” otro evento. Los diputados priistas afirman que siguen de pleito e insisten en pedir la destitución de “Panchito”. Según se dice por ahí, han acudido y presidido eventos con “Panchito” porque siguen siendo priistas y su pleito no es con su partido, incluso han asistido porque los invitan. Por ejemplo, a Janice la invitaron los jóvenes, no “Panchito”. También llama la atención que, a pesar de ser secretaria general del comité estatal del PRI, Lila Frías Castillo no asiste a los eventos donde está su presidente, pues como diputada se mantiene solidaria con su bancada en el pleito contra el dirigente.

Y ya que hablamos del PRI, en ese partido ya se hicieron los primeros destapes para las próximas elecciones de 2021. El primero en levantar la mano y hacer públicas sus aspiraciones fue precisamente el nuevo líder nacional de los jóvenes priistas, Ulises Pat Tamayo, quien declaró al Diario que aspira a ser el candidato a alcalde de su pueblo, Tecoh, o para diputado local por el distrito XIV, al cual pertenece su municipio. A ver quién más sigue su ejemplo en esta época en la que ya empiezan los preparativos para el proceso electoral.

El pasado miércoles se retiraron decepcionados, y con la intención de no volver, los únicos integrantes de la diputación a la cual perteneció Pánfilo Novelo Martín, asesinado hace 18 años y en cuya memoria se estableció el premio que lleva su nombre y cada año otorga el Congreso del Estado a destacados luchadores y defensores de la cultura Maya. Los únicos ex diputados que acudieron fueron Dafne López Rodríguez (por cierto, al anunciar su presencia en el Congreso se confundieron y dijeron que era Dafne López Martínez, su hijo, quien también fue diputado) y Miguel Angel Salazar Catzín. El primero comentó que ya ni siquiera se menciona en estas sesiones el hecho de que sigue sin aclararse quién asesinó a Pánfilo Novelo, y no faltó quien dijera que la ceremonia es “para conmemorar la impunidad en Yucatán” y para recordar los casos que no se resuelven ni se aclaran, como este asesinato.

Casi un cuarto de siglo después, mañana miércoles 26 el doctor Freddy Espadas Sosa se convertirá en el director de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad Mérida 31-A. Según trascendió, la toma de compromiso del licenciado en Economía y maestro en Antropología por la Universidad Autónoma de Yucatán será a partir de las 10 horas en la sede de la institución educativa, en el fraccionamiento Vergel II. Se sabe que el doctor en Educación por la UPN, Unidad Ajusco, fue elegido por la amplia trayectoria como educador e investigador, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1, y su perfil como conferenciante, panelista y ponente en eventos académicos internacionales, nacionales, regionales y locales. El editorialista del Diario, originario de Hoctún, ocupó por primera ocasión la dirección de la Unidad Mérida de la UPN de octubre de 1995 a marzo de 1999. También fue director de los Centro Coordinadores Indigenistas en Maxcanú y Valladolid, y delegado del Instituto Nacional Indigenista en Yucatán de 2001 a 2003. El doctor Espadas Sosa tiene como líneas de investigación la política educativa y el pensamiento pedagógico, particularmente en los períodos revolucionario y postrevolucionario, que ya fructificaron en la publicación de cinco libros. Además, sus opiniones editoriales se caracterizan por su agudo sentido crítico del acontecer socioeconómico y político de Yucatán, que ahora como funcionario público se espera que conserve.

Síguenos en Google Noticias